Дожди снова накроют Украину: синоптики предупредили о непогоде

В Украину снова вернутся дожди, которые накроют несколько регионов страны. Температура воздуха будет высокой, местами до +20 +21 градуса.

В субботу, 24 октября, часть страны накроет кратковременными дождями. Осадки ожидаются во всех областях на западе, а также севере Украины. Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов. Днем прогреется до +12 +14 градусов, местами до +15 +17 градусов.

На востоке сухо, но облачно. Ночью от +7 до +10 градусов, днем ожидается от +14 до +17 градусов, местами до +18 градусов.

В южных областях без осадков, сухо и ясно. Ночная температура составит +10 +12 градусов, днем от +18 до +21 градуса. В Крыму сухо, без осадков, ночью +9 +11, днем +19 +21 градус.

В центральной части страны небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью от +7 до +10 градусов, днем +15 +18 градусов.

В Киеве ожидается небольшой дождь. Ночью +9 +11 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 24 октября

Тем временем в пятницу, 23 октября, жители Украины смогут насладиться сухой и комфортной погодой в большинстве областей.

На востоке и в центральных областях небольшая облачность, без осадков. Ночью от +7 до +10 градусов, дневная температура воздуха составит +16 +18 градусов.

В южных областях сухо, облачно. Осадки не прогнозируются. Ночью +8 +11 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса, в Крыму до +22 градусов.

На севере и западе Украины осадки не прогнозируются, ожидается сухая и ясная погода. Ночная температура воздуха составит +6 +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов.

В Киеве 23 октября сухо и солнечно, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 23 октября

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам пообещали комфортную погоду на выходных.

А также мы писали о том, что синоптики пообещали очередные погодные рекорды в Украине.