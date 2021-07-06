UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди понемногу отступают: синоптики рассказали, где будут грозы

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине во вторник, 6 июля, будет с дождями, правда они уже не на всей территории страны будут сильными. Грозы с обильными осадками ожидаются на востоке и юге.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины небольшой дождь будет почти во всех областях. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях +26+28. Во Львовской и Черновицкой областях +25+27.

Дождя не будет в Закарпатской области. Там температура воздуха прогреется до +28+30.

В северной части также пройдет небольшой дождь. В Черниговской области будет +26+28, в Сумской +27+29.

В центральных регионах ожидаются дожди с грозами. При этом в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет +26+28. В Черкасской области +27+29.

Жителям восточных областей следует ожидать сильных дождей с грозами. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях +25+27.

На юге также сильные дожди с грозами. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях +25+27.

В Крыму дождь и также +25+27.

В Киеве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +27+29. При этом будет дуть северо-восточный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 6 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов, из них трое детей.

Мы также писали о том, что Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию.

Читайте LITE в Google News
Погода в УкраинеПогода