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Дощі потроху відступають: синоптики розповіли, де будуть грози

Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні у вівторок, 6 липня, буде з дощами, правда вони вже не на всій території країни будуть сильними. Грози з рясними опадами очікуються на сході і півдні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України невеликий дощ буде майже у всіх областях. На Тернопільщині, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської та Рівненській областях +26+28. У Львівській та Чернівецькій областях +25+27.

Дощу не буде в Закарпатській області. Там температура повітря прогріється до +28+30.

У північній частині також пройде невеликий дощ. У Чернігівській області буде +26+28, в Сумській +27+29.

У центральних регіонах очікуються дощі з грозами. При цьому в Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде +26+28. У Черкаській області +27+29.

Жителям східних областей слід очікувати сильних дощів з грозами. У Луганській, Донецькій і Харківській областях +25+27.

На півдні також сильні дощі з грозами. У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +25+27.

В Криму дощ і також +25+27.

У Києві очікується невеликий дощ. Температура повітря складе +27+29. При цьому буде дути північний вітер 5-10 м/с.

Погода в Україні 6 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в печерному місті в Криму через паводки застрягли 18 туристів, з них троє дітей.

Ми також писали про те, що Одеса пішла під воду і перетворилась на Венецію.

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