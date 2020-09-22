Дожди придут очень скоро: синоптик дала новый прогноз погоды

Погода в Украине будет теплой и солнечной недолго

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и теплой. В Украину идет антициклон, который принесет с собой летнюю погоду. Однако на выходных возможны дожди.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook, в Украине наступило настоящее бабье лето.

"И снова у нас завтра антициклон. Он игриво держит бабье лето за талию, не отпускает. 23 сентября в Украине везде – сухо, солнечно, тепло, +22 +28 градусов. Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы. В Киеве завтра то же самое, что и сегодня – солнце и +25 градусов", - рассказала синоптик и предупредила, что ближайшие дожди в Украине ожидаются в воскресенье, 27 сентября.

Карта погоды

По данным Украинского гидрометцентра, 23 сентября в Украине будет сухо и тепло. Небольшая облачность сохранится только на востоке страны. Ночная температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов, в южных областях до +11 +13 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +23 до +25 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что метеоролог объяснил, что бабье лето в Украине ожидается только в октябре.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца сентября и рассказали, когда в страну придет резкое похолодание и дожди.