Дощі прийдуть дуже скоро: синоптик дала новий прогноз погоди

Погода в Україні буде теплою і сонячною недовго

Погода в Україні найближчими днями буде сонячною і теплою. В Україну йде антициклон, який принесе з собою літню погоду. Однак на вихідних можливі дощі.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, в Україні настало справжнє бабине літо.

"І знову у нас завтра антициклон. Він грайливо тримає бабине літо за талію, не відпускає. 23 вересня в Україні скрізь – сухо, сонячно, тепло, +22 +28 градусів. Не забувайте, що вночі ходять, нудьгують, чіпляються до водіїв тумани. У Києві завтра те ж саме, що і сьогодні – сонце і +25 градусів", - розповіла синоптик і попередила, що найближчі дощі в Україні очікуються в неділю, 27 вересня.

Карта погоди

За даними Українського гідрометцентру, 23 вересня в Україні буде сухо і тепло. Невелика хмарність збережеться тільки на сході країни. Нічна температура повітря коливатиметься від +7 до +10 градусів, у південних областях до +11 +13 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +23 до +25 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що метеоролог пояснив, що бабине літо в Україні очікується тільки в жовтні.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця вересня і розповіли, коли в країну прийде різке похолодання і дощі.