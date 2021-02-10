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Дух захватывает: Мишина поразила красивым фото из Доминиканы

Автор: Роман Мирончук

Бывшая холостячка Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт продолжают публиковать фотографии своего активного отдыха с детьми в Доминикане. На этот раз украинская актриса поделилась со своими подписчиками фото, на котором видны красоты местного курорта.

Мишина показала, как катается на качели, а впереди нее огромная пропасть и потрясающий живописный вид. Данный снимок она опубликовала в Instagram.

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Ксения Мишина поразила поклонников новым фото из Доминиканы (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Полет вместе с Александром Эллертом", - подписала фото победительница "Танцев со звездами-2019".

Пользователи сети также оценили ее фото и оставили свои восторженные комментарии. При этом некоторые даже начали переживать за нее и попросили быть осторожней.

  • Представляю, сколько эмоций можно испытать от ощущения этой красоты, свободы и любви, если даже от фото дух захватывает!
  • Нервно жду совместную фотку на день влюбленных;
  • Боюсь представить какой разрыв ожидается на 14 февраля;
  • Какая вы красивая, а главное счастливая! Будьте такой всегда!
  • Неистово красиво и красивая;
  • Какая красота, я бы тоже так покаталась;
  • Ксюша, ты наше все, осторожно там;
  • Она такая счастливая;
  • Шикарное фото;
  • Вау, очень красивое место и вы очень красивая.

Напомним, Мишина и Эллерт показали постельное фото, которое сделали на отдыхе.

Ранее Мишина внезапно заговорила о непростых отношениях.

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Новости Украины актрисаКсения Мишина
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