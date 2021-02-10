Дух захоплює: Мішина вразила красивим фото з Домінікани

Колишня холостячка Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт продовжують публікувати фотографії свого активного відпочинку з дітьми в Домінікані. На цей раз українська актриса поділилася зі своїми фоловерами фото, на якому видно красу місцевого курорту.
Мішина показала, як катається на гойдалці, а попереду неї величезна прірва і приголомшливий мальовничий вигляд. Даний знімок вона опублікувала в Instagram.
Ксенія Мішина вразила шанувальників новими фото з Домінікани (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Політ разом з Олександром Еллертом", - підписала фото переможниця "Танців з зірками-2019".
Користувачі мережі також оцінили її фото і залишили свої коментарі. При цьому деякі навіть почали переживати за неї і попросили бути обережніше.
Нагадаємо, Мішина та Эллерт показали постільна фото, яке зробили на відпочинку.
Раніше Мішина раптово заговорила про непрості стосунки.