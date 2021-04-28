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Экс-"Холостяк" Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 18:21
Экс-"Холостяк" Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя Фото: Макс Михайлюк (instagram.com/flymax305)
Автор: Роман Мирончук

Бывший участник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк и его возлюбленная модель Даша Хлыстун впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка. Первое фото малышки опубликовала Даша, на фото была видна ручка девочки.

Теперь фото с дочкой показал и Макс Михайлюк. Он опубликовал снимок с ребенком в Instagram.

На фото счастливый отец изображен в роддоме в чепчике, а у него на руках лежит дочь. Судя по фото, бывший "Холостяк" присутствовал на родах своей возлюбленной и поддерживал ее.

Экс-&quot;Холостяк&quot; Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя

Макс Михайлюк с дочкой (фото: instagram.com/flymax305)

"Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой Герой 27.04.2021", - написал Михайлюк.

Экс-&quot;Холостяк&quot; Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя

Макс Михайлюк на родах (фото: instagram.com/flymax305)

Также стало известно, что девочку назвали Арианой. Отметим, что ранее Михайлюк и Хлыстун говорили подписчикам, что хотели бы назвать первенца Арианой.

Молодая мама призналась, что во время беременности набрала 15 килограммов. При этом после того, как забеременела, она ела много мучного и сладкого.

Напомним, участница "Холостяк 11" Татьяна Шевцова рассказала о дружбе на проекте. Когда она покинула шоу, то решила раскрыть некоторые тайны, связанные с шоу.

Мы также писали о том, что бывшая "Холостячка" Ксения Мишина улетела из Украины ради съемок в Хорватии и заговорила о переменах во имя любви.

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