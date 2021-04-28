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Екс-"Холостяк" Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 18:21
Екс-"Холостяк" Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я Фото: Макс Михайлюк (instagram.com/flymax305)
Автор: Роман Мирончук

Колишній учасник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк і його кохана модель Даша Хлистун вперше стали батьками. У пари народилася довгоочікувана дочка. Перше фото маляти опублікувала Даша, на фото було видно ручка дівчинки.

Тепер фото з донькою показав і Макс Михайлюк. Він опублікував знімок з дитиною в Instagram.

На фото щасливий батько зображений в пологовому будинку в чепчику, а у нього на руках лежить дочка. Судячи з фото, колишній "Холостяк" був присутній на пологах своєї коханої і підтримував її.

Екс-&quot;Холостяк&quot; Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я

Макс Михайлюк з донькою (фото: instagram.com/flymax305)

"Моя маленька, тато завжди буде поруч. Дашуля, ти мій Герой 27.04.2021", - написав Михайлюк.

Екс-&quot;Холостяк&quot; Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я

Макс Михайлюк на пологах (фото: instagram.com/flymax305)

Також стало відомо, що дівчинку назвали Аріаною. Зазначимо, що раніше Михайлюк і Хлистун говорили фоловерам, що хотіли б назвати первістка Аріаною.

Молода мама зізналася, що під час вагітності набрала 15 кілограмів. При цьому після того, як завагітніла, вона їла багато мучного і солодкого.

Нагадаємо, учасниця "Холостяк 11" Тетяна Шевцова розповіла про дружбу на проєкті. Коли вона покинула шоу, то вирішила розкрити деякі таємниці, пов'язані з шоу.

Ми також писали про те, що колишня "Холостячка" Ксенія Мішина полетіла з України заради зйомок в Хорватії і заговорила про зміни в ім'я любові.

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