Скорая помощь: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок обезвоженную кожу

Обезвоженная кожа - не одно и то же, что сухая кожа, хотя многие именно так и думают. Первое - это состояние, второе - тип кожи.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Сухая кожа - тип кожи, такой она была всегда. Недостаток кожных липидов (жиров). Обезвоженная кожа - состояние, в котором может находиться и сухая (не бывает жирного блеска, поры почти не видны), и жирная кожа (имеет нездоровый цвет, широкие поры, стянутость и шелушения наряду с жирностью, тональные средства скатываются).
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Пить достаточно воды (но только этого недостаточно).
Омега-3 (не 6 не 9) , витамин D (по анализам).
Мягкое очищение.
Выбирайте особенные средства для ухода (фото: pexels.com)
1. Спирт, сильно пенящиеся умывалки, мицеллярная вода смывают липидный барьер.
2. Скрабы разрушают барьер напрочь.
3. Масла любые (в чистом виде) разбавляют липиды и дополнительно разрушают барьер.
4. Водопроводная вода не менее беспощадна к защитному барьеру. Умывайтесь минеральной или прокипяченной водой комнатной температуры.
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