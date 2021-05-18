Швидка допомога: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу зневоднену шкіру

Зневоднена шкіра - не одне і те ж, що суха шкіра, хоча багато хто саме так і думаэ. Перше - це стан, друге - тип шкіри.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
Суха шкіра - тип шкіри, такою вона була завжди. Недолік шкірних ліпідів (жирів). Зневоднена шкіра - стан, в якому може перебувати і суха (не буває жирного блиску, пори майже не видно), і жирна шкіра (має нездоровий колір, широкі пори, стягнутість і лущення поряд з жирністю, тональні засоби скочуються).
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Пити достатньо води (але тільки цього недостатньо).
Омега - 3 (не 6 не 9) , вітамін D (за аналізами).
М'яке очищення.
Вибирайте особливі засоби для догляду (фото: pexels.com)
1. Спирт, занадто пінисті умивалки, міцелярна вода змивають ліпідний бар'єр.
2. Скраби руйнують бар'єр геть.
3. Масла будь-які (в чистому вигляді) розбавляють ліпіди і додатково руйнують бар'єр.
4. Водопровідна вода не менш нещадна до захисного бар'єру. Вмивайтеся мінеральною або прокип'яченою водою кімнатної температури.
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