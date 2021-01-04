Елизавета II глубоко опечалена: в королевской семье произошла утрата

Королева Великобритании Елизавета II скорбит из-за утраты в королевской семье. Дело в том, что умерла двоюродная сестра Ее Величества леди Мэри Колман. Она скончалась у себя дома в графстве Норфолк в возрасте 88 лет.

Мэри Колман (в девичестве Боуз-Лайон) была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI - капитан Майкл Боуз-Лайон. Об этом сообщает издание Hello!

Леди Мэри родилась и выросла в Бедфордшире. В 19 лет она вышла замуж за сэра Тимоти Колмана - бизнесмена, семье которого принадлежала компания Colman, производящая горчицу и разнообразные соусы.

Вместе пара была частыми гостями как в Балморале, так и в Сандрингеме и поддерживала тесные отношения с королевской семьей. Они вырастили пятерых детей: сыновей Джеймса и Мэтью и дочерей Сабрину, Эмму и Сару, которая в настоящее время является лордом-лейтенантом графства Уилтшир.

Напомним, Букингемский дворец опубликовал на своей странице в Instagram рождественскую открытку, на которой изображена 3-летняя принцесса, будущая королева Великобритании Елизавета II.

Ранее 94-летняя Елизавета II впервые за девять месяцев вышла на публику с членами королевской семьи. Она наслаждалась представлением рождественских гимнов на ступенях своего дома в Виндзорском замке.