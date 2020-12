Елизавета II впервые за девять месяцев вышла на публику с членами королевской семьи

Во вторник, 8 декабря, герцог и герцогиня Кембриджские завершили трехдневное турне по Великобритании в Виндзорском замке. К ним присоединилась 94-летняя королева Елизавета II, которая не появлялась на публике уже 9 месяцев, с начала пандемия коронавируса.

Королева наслаждалась представлением рождественских гимнов на ступенях своего дома в Виндзорском замке. Когда оркестр Армии Спасения играл праздничные мелодии, можно было увидеть, как Елизавета II тихо подпевает. Об этом сообщает Daily Mail.

Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике (фото: twitter.com/KaylaAdams___)

Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская стояли рядом, соблюдая социальную дистанцию, как и принц Уильям и Кейт Миддлтон. Граф и графиня Уэссекские стояли рядом с рождественскими елками.

Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике (фото: twitter.com/RE_DailyMail)

Тем не менее сегодня не было видно супруга королевы принца Филиппа, который официально ушел в отставку с королевских обязанностей в августе 2017 года и теперь редко появляется на публике. Стоит отметить, что до его 100-летия осталось всего шесть месяцев.

Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике (фото: twitter.com/KaylaAdams___)

Елизавета II, которая надела пальто и шляпу рождественского красного цвета, по очереди поговорила со своей семьей, и поднялась по ступенькам обратно в Виндзорский замок.

A touching moment at Windsor Castle tonight.

The Queen told @salvationarmyuk she was ‘so happy they were able to play some carols because she thinks this will be the only time she’ll be able to hear carols’ this year.

She and Philip are, of course, at Windsor alone for Christmas. pic.twitter.com/tcI8bjwWiM