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Єлизавета II глибоко засмучена: у королівській родині сталася втрата

Новость на русском → Британія, Понеділок 04 січня 2021 22:01
Єлизавета II глибоко засмучена: у королівській родині сталася втрата Єлизавета II (фото: GettyImages)
Автор: Роман Мирончук

Королева Великобританії Єлизавета II тужить через втрату в королівській родині. Річ у тім, що померла двоюрідна сестра Її Величності леді Мері Колман. Вона померла у себе вдома в графстві Норфолк у віці 88 років.

Мері Колман (в дівоцтві Боуз-Лайон) була племінницею королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон. Батьком Мері був один з чотирьох братів дружини короля Георга VI - капітан Майкл Боуз-Лайон. Про це повідомляє видання Hello!

Леді Мері народилася і виросла в Бедфордширі. У 19 років вона вийшла заміж за сера Тімоті Колмана - бізнесмена, родині якого належала компанія Colman, що виробляє гірчицю і різноманітні соуси.

Разом пара була частими гостями в Балморалі, так і в Сандрінгемі і підтримувала тісні відносини з королівською родиною. Вони виростили п'ятьох дітей: синів Джеймса і Метью і дочок Сабріну, Емму і Сару, яка зараз є лордом-лейтенантом графства Вілтшир.

Нагадаємо, Букінгемський палац опублікував на своїй сторінці в Instagram різдвяну листівку, на якій зображена 3-річна принцеса, майбутня королева Великобританії Єлизавета II.

Раніше 94-річна Єлизавета II вперше за дев'ять місяців вийшла на публіку з членами королівської сім'ї. Вона насолоджувалася різдвяними гімнами на сходах свого будинку в Віндзорському замку.

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