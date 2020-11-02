Елизавета II готовится передать корону: стало известно, кому и когда

Елизавета II готовится передать корону своему старшему сыну принцу Чарльзу. И произойти это может уже в апреле 2021-го. Ведь весной следующего года пойдет уже 70-й год ее правления, а королеве 1 апреля стукнет 95 лет.

Такое мнение выразил биограф Британской королевской семьи Роберт Джобсон. Он дал интервью The Royal Beat, пишет harpersbazaar.com.

Принц Чарльз тоже немолод (в ноябре исполнится 72 года), и ему очень долго пришлось ждать своей очереди занять трон.

Свое предположение биограф строит на том, что в апреле следующего года Елизавета II отпразднует юбилей - ей исполнится 95 лет.

"Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она покинет пост", - заявляет Джобсон.

Репортер Newsweek Джек Ройстон, который пишет о королевской семье, также уверен, что королева готовится к передаче престола в 2021-м.

"Я думаю, королева не захочет передавать престол, но все-таки наступит тот момент, когда она сделает это и передаст все Чарльзу" - отмечает Ройстон.

Елизавета II стала королевой в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года после смерти своего отца - короля Георга VI. Королева стала самым взрослым правящим монархом, и дольше всех в истории Великобритании занимает трон.

Ранее в сети вспомнили архивные кадры, как дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна упала с лошади под Киевом.

Также сообщалось, что последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского магната.