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Меган Маркл беременна: счастью нет предела

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 23:17
Меган Маркл беременна: счастью нет предела Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл ожидает второго ребенка. В воскресенье, 14 февраля, Меган и Принц Гарри объявили, что они снова станут родителями. Малыш будет младшим братом Арчи Харрисона, которому 6 мая исполнится 2 года.

Об этой новости рассказал представитель пары изданию People.

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", - сказал представитель пары.

Меган и Гарри объявили о своей беременности, представив черно-белую фотографию, которая была сделана их другом и фотографом Мизан Гарриманом.

Меган Маркл беременна: счастью нет предела

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

На фото улыбающийся Гарри с любовью смотрит на Меган, которая прижимает к себе свой живот, лежа у него на коленях.

Радостная новость, которой они поделились в День святого Валентина, пришла после того, как 39-летняя Меган рассказала, что в июле прошлого года у нее случился выкидыш.

"Потерять ребенка - значит нести почти невыносимое горе, переживаемое многими, но о котором мало кто говорит", - написала она 25 ноября в откровенно откровенном эссе New York Times.

Напомним, Меган Маркл выиграла суд против известного таблоида Mail on Sunday.

Ранее Меган Маркл впервые за долгое время появилась на людях, и ее же сразу заподозрили в беременности.

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