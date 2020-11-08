Елизавета II после слухов о передаче престола впервые надела важный аксесуар

Королева Елизавета II впервые после слухов о готовности передать престол появилась на публике в главном аксессуаре 2020 года - защитной маске. Монарх пришла на могилу Неизвестного солдата, чтобы возложить букет.

Так, в Великобритании 11 ноября отмечают День памяти павших солдат, известный также, как "Маковый день" (Poppy Day). Траурные мероприятия традиционно проходят в Лондоне в ближайшее к этой дате воскресенье.

94-летняя королева пришла в Вестминстерское аббатство, где на могилу Неизвестного солдата возложила специально сделанный для этого букет. Он повторил свадебную цветочную композицию из орхидей, которую Елизавета держала в руках в день бракосочетания с принцем Филиппом в 1947 году.

Королева была в черном траурном наряде. Маска соответственно повторила тон убранства. На пальто была прикреплена брошь в виде макового цветка.

Королева Елизавета II в маске возложила букет из орхидей на могилу Неизвестного солдата

В аббатстве, помимо королевы, присутствовали буквально считанные люди, задействованные в этом мероприятии.

Позже должна состояться также церемония поминовения и возложения венка к военному мемориалу Кенотаф на улице Уайтхолл, в которой, как ожидается, также примет участие Елизавета.

Напомним, что королева Елизавета по слухам готовится передать корону своему сыну принцу Чарльзу весной 2020 года. 21 апреля британскому монарху стукнет 95 лет.

Отметим, что за несоблюдения правил карантина ранее раскритиковали и Меланию Трамп. Она пришла голосовать и была единственной на избирательном участке без защитной маски.