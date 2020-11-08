Єлизавета II після чуток про передачу престолу вперше одягла важливий аксесуар

Королева Єлизавета II вперше після чуток про готовність передати престол з'явилася на публіці в головному аксесуарі 2020 року - захисній масці. Монархиня прийшла на могилу Невідомого солдата, щоб покласти букет.

Так, у Великобританії 11 листопада відзначають День пам'яті полеглих солдатів, відомий також, як "Маковий день" (Poppy Day). Жалобні заходи традиційно проходять в Лондоні найближчої до цієї дати неділі.

94-річна королева прийшла в Вестмінстерське абатство, де на могилу Невідомого солдата поклала спеціально зроблений для цього букет. Він повторив весільну квіткову композицію з орхідей, яку Єлизавета тримала в руках у день одруження з принцом Філіпом в 1947 році.

Королева була в чорному жалобному вбранні. Маска відповідно повторила тон одягу. На пальто була прикріплена брошка у вигляді макової квітки.

Королева Єлизавета II в масці поклала букет з орхідей на могилу Невідомого солдата

В абатстві, крім королеви, були присутні буквально лічені люди, задіяні в цьому заході.

Пізніше має також відбутися церемонія вшанування пам'яті та покладання вінка до військового меморіалу Кенотаф на вулиці Уайтхолл, в якій, як очікується, також візьме участь Єлизавета.

Нагадаємо, що королева Єлизавета за чутками готується передати корону своєму синові принцові Чарльзу навесні 2020 року. 21 квітня британському монарху виповниться 95 років.

Зазначимо, що за недотримання правил карантину раніше розкритикували і Меланію Трамп. Вона прийшла голосувати і була єдиною на виборчій дільниці без захисної маски.