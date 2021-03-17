Эмили Ратаковски показала новые фото, сделанные во время родов

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски показала новые фото, которые были сделаны во время родов 8 марта. У знаменитости родился мальчик, которого назвали Сильвестр.
Она сделала коллаж и опубликовала его на своей странице в Instagram.
На фото можно увидеть моменты схваток. Кроме того, видно, как Ратаковски дышит через кислородную маску, а также фото малыша.
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
"Между схватками/первые моменты с Сильвестром. Жизнь!", - подписала фото супермодель.
Пользователи сети также прокомментировали ее фото.
Напомним, в феврале Эмили Ратаковски отметила третью годовщину со дня свадьбы со своим мужем кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Влюбленные узаконили отношения в 2018 году спустя всего несколько недель после того, как начали встречаться.
Ранее сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски. Она сделала несколько серий фотографий.