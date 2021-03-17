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Эмили Ратаковски показала новые фото, сделанные во время родов

Автор: Роман Мирончук

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски показала новые фото, которые были сделаны во время родов 8 марта. У знаменитости родился мальчик, которого назвали Сильвестр.

Она сделала коллаж и опубликовала его на своей странице в Instagram.

На фото можно увидеть моменты схваток. Кроме того, видно, как Ратаковски дышит через кислородную маску, а также фото малыша.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

"Между схватками/первые моменты с Сильвестром. Жизнь!", - подписала фото супермодель.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото.

  • Такая красивая;
  • Прекрасная мама. Добро пожаловать малыш Слай;
  • Эти фото наполнены любовью. Так рада за тебя;
  • То, что не говорят вам в жизни, но роды и рождение, является самым большим наркотиком и кайфом, как ничто другое. Эти фотографии так красиво запечатлели боль и радость!
  • Поздравляю, Эмили;
  • Даже если тебе было больно, ты все равно выглядишь прекрасно, поздравляю с рождением малыша.

Напомним, в феврале Эмили Ратаковски отметила третью годовщину со дня свадьбы со своим мужем кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Влюбленные узаконили отношения в 2018 году спустя всего несколько недель после того, как начали встречаться.

Ранее сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски. Она сделала несколько серий фотографий.

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Новости Украины шоубизЭмили Ратаковски
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