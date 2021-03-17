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Емілі Ратаковскі показала нові фото, зроблені під час пологів

Автор: Роман Мирончук

Американська супермодель і актриса Емілі Ратаковскі показала нові фото, які були зроблені під час пологів 8 березня. У знаменитості народився хлопчик, якого назвали Сільвестр.

Вона зробила колаж і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.

На фото можна побачити моменти переймів. Крім того, видно, як Ратаковскі дихає через кисневу маску, а також фото малюка.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

"Між переймами/перші моменти з Сільвестром. Життя!", - підписала фото супермодель.

Користувачі мережі також прокоментували її фото.

  • Така красива;
  • Прекрасна мама. Ласкаво просимо малюк Слай;
  • Ці фото наповнені любов'ю. Так рада за тебе;
  • Те, що не говорять вам у житті, але пологи і народження є самим великим наркотиком і кайфом, як ніщо інше. Ці фотографії так красиво зобразили біль і радість!
  • Вітаю, Емілі;
  • Навіть якщо тобі було боляче, ти все одно виглядаєш прекрасно, вітаю з народженням малюка.

Нагадаємо, в лютому Емілі Ратаковскі відзначила третю річницю з дня весілля зі своїм чоловіком кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Закохані узаконили свої стосунки у 2018 році через декілька тижнів після того, як почали зустрічатися.

Раніше мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі. Вона зробила кілька серій фотографій.

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Новини України шоубизЭмили Ратаковски
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