Емілі Ратаковскі показала нові фото, зроблені під час пологів

Американська супермодель і актриса Емілі Ратаковскі показала нові фото, які були зроблені під час пологів 8 березня. У знаменитості народився хлопчик, якого назвали Сільвестр.

Вона зробила колаж і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram .

Користувачі мережі також прокоментували її фото.

"Між переймами/перші моменти з Сільвестром. Життя!", - підписала фото супермодель.

На фото можна побачити моменти переймів. Крім того, видно, як Ратаковскі дихає через кисневу маску, а також фото малюка.

Нагадаємо, в лютому Емілі Ратаковскі відзначила третю річницю з дня весілля зі своїм чоловіком кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Закохані узаконили свої стосунки у 2018 році через декілька тижнів після того, як почали зустрічатися.

Раніше мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі. Вона зробила кілька серій фотографій.