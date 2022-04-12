"Эта девочка не собиралась ни на кого нападать": Галкин впервые отреагировал на войну в Украине

Максим Галкин, уехавший с Аллой Пугачевой из РФ в Израиль, впервые нарушил молчание о войне в Украине.
На своей странице в Instagram он опубликовал пост с рассказом девочки из Мариуполя.
Российский артист опубликовал видео с маленькой Кирой Чебенко. Девочка рассказала, как они с мамой убегали из города и как она наступила на растяжку и осталась в живых.
"Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…", - написал Галкин под видеороликом.
В комментариях его пост получил большой отклик.
Максим, однажды вы очень своевременно высказались о "шиханском" конфликте в Башкирии и тем самым помогли спасти природный памятник и остановили бойню... Сейчас как никогда ваш голос и голос Аллы Борисовны нужен нам, чтобы остановить эту безумную войну! Я уверен, что вы сможете внести значительный вклад в спасение тысяч жизней мирных граждан Украины. Прошу вас покажите пример другим российским селебрити!
Спасибо, что не промолчали.
Спасибо вам за человечность!!!
Оказывается человеком быть легко! Просто нужно иметь сердце.
Максим, спасибо вам огромное человеческое за то, что выкладываете такое и остаётесь честным человеком. Это очень важно для всех, помогает зацепиться за реальность.