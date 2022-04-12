"Ця дівчинка не збиралася ні на кого нападати": Галкін вперше відреагував на війну в Україні

Максим Галкін, який виїхав з Аллою Пугачовою з РФ до Ізраїлю, вперше порушив мовчання про війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост з розповіддю дівчинки з Маріуполя.

Російський артист опублікував відео з маленькою Кірою Чебенко. Дівчинка розповіла, як вони з мамою тікали з міста і як вона наступила на розтяжку і залишилася в живих.

"Я багато років розмовляю з дітьми в найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати...", - написав Галкін під відеороликом.

У коментарях його пост отримав великий відгук.