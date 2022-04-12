"Ця дівчинка не збиралася ні на кого нападати": Галкін вперше відреагував на війну в Україні

Максим Галкін, який виїхав з Аллою Пугачовою з РФ до Ізраїлю, вперше порушив мовчання про війну в Україні.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост з розповіддю дівчинки з Маріуполя.
Російський артист опублікував відео з маленькою Кірою Чебенко. Дівчинка розповіла, як вони з мамою тікали з міста і як вона наступила на розтяжку і залишилася в живих.
"Я багато років розмовляю з дітьми в найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати...", - написав Галкін під відеороликом.
У коментарях його пост отримав великий відгук.
Максим, одного разу ви дуже своєчасно висловилися про "шиханський" конфлікті в Башкирії і тим самим допомогли врятувати природний пам'ятник і зупинили бійню... Зараз як ніколи ваш голос і голос Алли Борисівни потрібен нам, щоб зупинити цю божевільну війну! Я впевнений, що Ви зможете внести значний внесок у порятунок тисяч життів мирних громадян України. Прошу вас покажіть приклад іншим російським селебріті!
Спасибі, що не промовчали.
Спасибі вам за людяність!!!
Виявляється людиною бути легко! Просто потрібно мати серце.
Максим, спасибі вам величезне людське за те, що викладаєте таке і залишаєтеся чесною людиною. Це дуже важливо для всіх, допомагає зачепитися за реальність.