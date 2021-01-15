Это легально? Полякова в микробикини пожаловалась на издержки отдыха на Мальдивах

Оля Полякова не прекращает радовать поклонников фото с Мальдив, где отдыхает женской компанией – с дочками Машей и Алисой. Она дразнит фанов красочными кадрами и демонстрирует фигуру в бикини, постоянно появляясь в новых купальниках. В этот раз певица устроила масштабный фотосет на пляже и даже пожаловалась на изменения во внешнем виде.

Суперблондинка в крошечном бикини горчичного оттенка с цветочным принтом принимает перед камерой эффектные и призывные позы, на нескольких кадров она удачно обыгрывает пляжный аксессуар – соломенную шляпку. Фотосет появился в Instagram артистки.

"Трошки сытненько тут, уже плюс 2, намечается еще 2! Отправляйте меня бегать! И так? 1234?" - поинтересовалась кокетливая певица, "напрашиваясь" на комплименты.

Оказалось, что красочные и эффектные фото – дело рук старшей дочери звезды Маши Поляковой. "Я знаю, я знаю, я гениальный фотограф", - выдала себя она. "Да", - подтвердила Оля.

На ее фото отреагировала Слава Каминская, которая сейчас отдыхает и работает в Дубае. "Полякова, это легально так выглядеть?" - спросила она у коллеги. Ее мнение разделил танцовщик из шоу-балета Королевы ночи и участник "Танцев с звездами" Максим Ежов: "Нереальна, Божественная девушка, заглядение". "Заглядываешься", – спросила у него Оля. "Это секрет", - заинтриговал Максим.

Напомним, что ранее Оля Полякова показала фото в монокини и рассказала о спортивном активности на отдыхе.