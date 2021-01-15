Це легально? Полякова у мікробікіні поскаржилася на "недоліки" відпочинку на Мальдівах

Оля Полякова не припиняє радувати шанувальників фото з Мальдів, де відпочиває жіночою компанією – з доньками Машею і Алісою. Вона дражнить фанів барвистими кадрами і демонструє фігуру в бікіні, постійно з'являючись в нових купальниках. Цього разу співачка влаштувала масштабний фотосет на пляжі і навіть поскаржилася на зміни у зовнішньому вигляді.

Суперблондинка в крихітному бікіні гірчичного кольору з квітковим принтом приймає перед камерою ефектні і призовні пози, на декількох кадрах вона вдало обігрує пляжний аксесуар – солом'яний капелюшок. Фотосет з'явився в Instagram артистки.

"Трошки ситненько тут, вже плюс 2, намічається ще 2! Відправляйте мене бігати! І так? 1234?" - поцікавилася кокетлива співачка, "напрошуючись" на компліменти.

Виявилося, що яскраві та ефектні фото – справа рук старшої доньки зірки Маші Полякової. "Я знаю, я знаю, що я геніальний фотограф", - видала себе вона. "Так", - підтвердила Оля.

На її фото відреагувала Слава Камінська, яка зараз відпочиває та працює у Дубаї. "Полякова, це легально так виглядати?" - запитала вона у колеги. Її думку поділяє танцівник з шоу-балету Королеви ночі і учасник "Танців з зірками" Максим Єжов: "Нереальна, Божественна дівчина, диво". "Задивляєшся", – запитала Оля. "Це секрет", - заінтригував Максим.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова показала фото в монокіні і розповіла про спортивну активність на відпочинку.