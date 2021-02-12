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Это очередной скандал: Тина Кароль поразила черным латексом и разноцветными глазами

Автор: Светлана Мащенко

Тина Кароль предстала в абсолютно непривычном для нее образе. Певица, которая любит романтичный и "нежный" стиль появилась в новом клипе в латексном костюме, что подчеркнул ее природную сексуальность. А глаза разного цвета добавили эпатажности ее виду.

В своем новом клипе на песню "Скандал", который стал первым синглом ее будущего альбома, знаменитую певицу сложно узнать.

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Песня "Скандал" рассказывает историю, знакомую до боли очень многим девушкам. Когда мужчина, разбивший сердце, снова появляется спустя время, но она уже перегорела из-за боли и обид, и не хочет возвращать его в свою жизнь.

В песне выражена идея обреченных отношений на ровне с надеждой о светлом будущем. Она предлагает ролевую модель не о том, как нужно, а том, как не нужно любить.

Режиссер скандального клипа Indy Hait рассказывает, что новое видео, снятое на пленку - это история с открытым финалом, концовку которого выбирает сам зритель.

Тина Кароль (кадр из клипа "Скандал")

"Я снял клип-перфоманс, где главенствует не сюжет, а личность певицы и ее дар рассказа большой истории в одной песни. Спектор эмоций и чувств отличает эту работу от обычного представления о клипе. Песни Тины настолько сильно меняют жизни людей, вдохновляют и созидают, настолько же честной она есть со своим зрителем", - говорит режиссер.

Тина Кароль говорит, что песня о выборе девушки, которая уходит от болезненных отношений. Ведь она знает, что у нее все будет хорошо без мужчины, который причиняет ей боль.

Тина Кароль (кадр из клипа "Скандал")

"Песня "Скандал" о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо", - говорит Тина Кароль.

Тина Кароль, "Скандал"

Ранее мы писали, что Тина Кароль купила 4 гектара в Карпатах и собирается строить дом.

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Новости Украины Тина Кароль
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