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Це черговий скандал: Тіна Кароль вразила чорним латексом і різнокольоровими очима

Автор: Світлана Мащенко

Тіна Кароль з'явилася в абсолютно незвичному для неї образі. Співачка, яка любить романтичний і ніжний стиль предстала в новому кліпі в латексному костюмі, що підкреслив її природну сексуальність. А очі різного кольору додали епатажності її вигляду.

У своєму новому кліпі на пісню "Скандал", який став першим синглом майбутнього альбому, знамениту співачку складно впізнати.

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Пісня "Скандал" розповідає історію, знайому до болю дуже багатьом дівчатам. Коли чоловік, що розбив серце, знову з'являється через час, але вона вже перегоріла через біль і образи, і не хоче повертати його у своє життя.

У пісні виражена ідея приречених стосунків на рівні з надією про світле майбутнє. Вона пропонує рольову модель не про те, як треба, а те, як не треба любити.

Режисер скандального кліпу Indy Hait розповідає, що нове відео, зняте на плівку - це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого обирає сам глядач.

Тіна Кароль (кадр з кліпу "Скандал")

"Я зняв кліп-перфоманс, де панує не сюжет, а особистість співачки та її дар розповіді великої історії в одній пісні. Спектор емоцій і почуттів відрізняє цю роботу від звичайного уявлення про кліп. Пісні Тіни настільки сильно змінюють життя людей, надихають, настільки ж чесною вона є зі своїм глядачем", - говорить режисер.

Тіна Кароль каже, що пісня про вибір дівчини, яка йде від болючих стосунків. Адже вона знає, що у неї все буде добре без чоловіка, який завдає їй болю.

Тіна Кароль (кадр з кліпу "Скандал")

"Пісня "Скандал" про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба", - каже Тіна Кароль.

Тіна Кароль, "Скандал"

Раніше ми писали, що Тіна Кароль купила 4 гектари в Карпатах і збирається будувати будинок.

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