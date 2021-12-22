Это работает: врач назвал пять простых способов избавиться от похмелья

Декабрь – пора праздников, вечеринок, корпоративов и просто горячего глинтвейна на прогулке. Если за разговорами с друзьями не заметили, как пропустили лишний коктейль – не страшно!

Он стал соавтором одной из наиболее часто цитируемых статей о похмелье, сообщает health.harvard.edu.

Голова на утро не будет болеть, если воспользоваться пятью советами от доктора Роберта Свифта, медисследователя из США.

1. Выбирайте напиток по цвету.

Во-первых, похмелья можно просто-напросто избежать, если правильно выбрать… цвет напитка. Так, специалисты советуют избегать темных алкогольных напитков. Почему? Эксперименты показали, что прозрачные спиртные напитки, такие как водка и джин, вызывают похмелье реже, чем темные, такие как виски, красное вино и текила.

2. Больше жидкости!

Если похмелье все же наступило, то нужна жидкость! Алкоголь способствует мочеиспусканию, так как он подавляет высвобождение вазопрессина - гормона, который уменьшает объем мочи, вырабатываемой почками. Если похмелье сопровождается диареей, потоотделением или рвотой, возможно, имеет место также и обезвоживание. Так что даже несколько глотков воды помогут облегчить похмелье.

Похмелье? Просто нужно поесть и выпить воды (фото: pexels.com)

3. Углеводы спешат на помощь.

Плохо после вечеринки? Возможно, вам просто нужно перекусить. Употребление алкоголя может снизить уровень сахара в крови, поэтому, теоретически, некоторая усталость и головные боли при похмелье могут быть вызваны мозгом, работающим без достаточного количества основного топлива.

Кроме того, многие люди забывают есть, когда пьют, а это еще больше снижает уровень сахара в крови. Так что кусок пиццы и сок могут стать той самой "волшебной пилюлей", которая вернет вас к жизни.

4. Вам нужны витамины группы В и цинк.

Одно из исследований показало, что диета за 24 часа до и после чрезмерного употребления алкоголя влияет на протекание похмелья. Оказалось, что люди, чьи продукты питания и напитки содержат большее количество цинка и витаминов группы B, страдают менее тяжелым похмельем.

5. Примите обезболивающее, а от парацетамола стоит отказаться.

Аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты могут помочь при головной боли и общей болезненности. Но не принимайте парацетамол, если алкоголь задерживается в организме, он может усилить токсическое воздействие препарата на печень, советует ученый.