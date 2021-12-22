Це працює: лікар назвав п'ять простих способів позбутися похмілля

Грудень – пора свят, вечірок, корпоративів і просто гарячого глінтвейну на прогулянці. Якщо за розмовами з друзями не помітили, як пропустили зайвий коктейль – не страшно!

Він став співавтором однієї з найбільш часто цитованих статей про похмілля, повідомляє health.harvard.edu.

Голова на ранок не болітиме, якщо скористатися п'ятьма порадами від доктора Роберта Свіфта, меддослідника з США.

1. Вибирайте напій за кольором.

По-перше, похмілля можна просто-напросто уникнути, якщо правильно вибрати... колір напою. Так, фахівці радять уникати темних алкогольних напоїв. Чому? Експерименти показали, що прозорі спиртні напої, такі як горілка і джин, викликають похмілля рідше, ніж темні, такі як віскі, червоне вино і текіла.

2. Більше рідини!

Якщо похмілля все ж настало, то потрібна рідина! Алкоголь сприяє сечовипусканню, бо пригнічує вивільнення вазопресину - гормону, який зменшує обсяг сечі, що виробляється нирками. Якщо похмілля супроводжується діареєю, потовиділенням або блювотою, можливо, має місце також і зневоднення. Тож навіть кілька ковтків води допоможуть полегшити похмілля.

Похмілля? Просто потрібно поїсти і випити води (фото: pexels.com)

3. Вуглеводи поспішають на допомогу.

Погано після вечірки? Можливо, вам просто потрібно перекусити. Вживання алкоголю може знизити рівень цукру в крові, тому, теоретично, деяка втома і головні болі при похміллі можуть бути викликані мозком, що працює без достатньої кількості основного палива.

Крім того, багато людей забувають їсти, коли п'ють, а це ще більше знижує рівень цукру в крові. Тож шматок піци і сік можуть стати тією самою "чарівною пігулкою", яка поверне вас до життя.

4. Вам потрібні вітаміни групи В і цинк.

Одне з досліджень показало, що дієта за 24 години до і після надмірного вживання алкоголю впливає на перебіг похмілля. Виявилося, що люди, чиї продукти харчування і напої містять більшу кількість цинку і вітамінів групи B, страждають менш важким похміллям.

5. Прийміть знеболююче, а від парацетамолу варто відмовитися.

Аспірин, Ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні препарати можуть допомогти при головному болю і загальної хворобливості. Але не приймайте парацетамол, якщо алкоголь затримується в організмі, він може посилити токсичний вплив препарату на печінку, радить вчений.