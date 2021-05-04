Это сэкономит кучу нервов: нутрициолог рассказала, как накормить ребенка чем-то полезным

"Я живу в Дании: здесь все едят с хлебом или вообще один хлеб. Его везде так много, что ни на что другое у бедных детей в животе места не остается!", - призналась Катерина, мама двоих детей.⠀

Чтобы и вкусно, и полезно, и весело (фото: pexels.com)

Нутрициолог продолжила, что она нашла способы, как без лишней нервотрепки все же приучить своих детей к нормальному питанию.

Как накормить детей вкусной и полезной едой

1. "Делайте блюда из серии "скрытые овощи". Что это значит? Супы-пюре, запеканки и тушенья с овощами. Можно сделать лазанью, а в мясную начинку щедрой рукой натереть кабачки и баклажаны, покрошить перец. Причем делать упор именно на овощи, а мясо, по возможности, сократить для минимума.

2. Поменьше перекусов между основными приемами пищи - самая надежная гарантия того, что ужин или обед будут хоть как-то съедены. Постоянно наблюдаю картину, когда родители позволяют детям перекусывать печеньями, фруктами, сладкими соками… А потом эти же родители удивляются - мой ребенок ничего не ест. Конечно, не ест! Он же не голодный!

3. Старайтесь всегда предлагать ребенку разнообразную еду. Будет меньше риск возникновения пищевых пристрастий. Детский организм может требовать морковку пару месяцев, но когда годами не признаются никакие другие овощи... Или когда "мой ребенок ест только пиццу"...

4. Не делайте из еды проблемы!

В войну люди выживали на одних картофельных очистках! Если им это удалось, то уж наши дети точно вырастут здоровыми. Даже если они не будут есть все, будут есть мало или вообще будут месяц отказываться ужинать. Главное - поменьше химии, типа газировки. Все в порядке! Все наладится.⠀

5. Вводите новшества постепенно. Если заставите ребенка сидеть над тарелкой, пока он что-то там не съест, вы можете развить у него неправильное отношение к еде.

6. Не отступайте от задуманного! Например, в Дании дети носят в школу и детский сад еду из дома в пластиковых коробочках. Туда много не положишь из-за соображений логистики. Бутерброды да овощи соломкой. Ясное дело, если там будет 4 бутерброда, то овощи останутся нетронутыми. А вот если бутербродов станет 2, то голодный ребенок начнет потихоньку есть овощи", - поделилась своими секретами нутрициолог.