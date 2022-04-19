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"Это было сложное решение": Alyona Alyona покидает Украину

Фото: Alyona Alyona уезжает из Украины (instagram com alyona.alyona.official)
Автор: Людмила Жукова

Популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona покидает Украину и едет в Европу. По ее словам, это было очень трудное решение, но гибель кума на войне ее подкосила окончательно. К тому же у нее закончились все средства к существованию.

Об этом звезда рассказала на своей страничке в Instagram.

Певица объяснила, что хочет теперь помогать людям и украинским военным, находясь за границей.

"Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем", - написала артистка.

Она сообщила, что все ее статьи доходов закрыты, и все, что можно она раздала еще в марте.

"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Смерть кума больно по мне ударила. Пусть все сыновья вернутся живыми! Больше не могу пасовать концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон", - призналась Алена.

"Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично "спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!" – продолжила она.

Алена Савраненко уезжает в Европу (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, что ранее певица поделилась с подписчиками своим горем. Она сообщила о гибели родственника.

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Alyona Alyona