"Це було складне рішення": Alyona Alyona залишає Україну

Співачка пояснила, що хоче тепер допомагати людям і українським військовим, перебуваючи за кордоном.

"Це було складне для мене рішення. Але останні події дуже підштовхнули. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять у нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не піднімається приймати від людей останню копійку на хліб. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, тому що просто нічим", - написала артистка.

Вона повідомила, що всі її статті доходів закриті, і все, що можна вона роздала ще в березні.

"Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх загибелі і допомагати з амуніцією. Смерть кума боляче по мені вдарила. Нехай всі сини повернуться живими! Більше не можу пасувати концерти в Європі, тому що "не знаю як взяти в руки мікрофон", - зізналася Олена.

"Більше не можу засипати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "спасибі за все, але війна ще не закінчилася: нам потрібна ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени " Україна переможе!"- продовжила вона.

Олена Савраненко їде в Європу (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)