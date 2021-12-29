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Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)

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Среда 29 декабря 2021 20:01
Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото) Маникюр 2022 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любая девушка подтвердит: мало что сравнится с тем чувством удовлетворения, когда смотришь на свой идеальный, достойный фото в соцсетях и скриншота, маникюр.

Благодаря неделям моды, TikTok и Instagram, стилисты давно выделили главные тренды в ногтевой эстетике в новом, 2022, году.

Топ-9 тенденций можно смело применять уже сейчас, рассказывает cosmopolitan.com.

Сто оттенков синего

Помните, каким популярным был бутылочные зеленый? Да и, в принципе, все оттенки этого цвета в 2021 были на пике всенародной любви. Теперь то же самое ожидает синий: от глубокого цвета океана до более легкого голубого, но уже на летние месяцы.

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)

Синий – новый зеленый (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Декор в виде полосок с блестками

Для тех, кто считает, что маникюр не может считаться завершенным без декора, камней, стразов или рисункаов. В тренде – блестящие графические полоски! И ногти, полностью усыпанные кристаллами, и минималистичный нэйл-арт – все это будет актуальным в 2022 году.

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)

Блеск и мишура (фото: instagram.com/thehangedit)

Металлический маникюр

Серебро и золото в 2022 можно увидеть на руках не только в виде браслетов и колец. Ногти с металлическим декором – один из трендов наступающего года. Это может быть что-то суперпростое, как тонкая золотая полоска у края ногтевой пластины, а может быть полностью выполненное серебряным цветом покрытие.

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)

Золото и серебро (фото: instagram.com/erierinailz)

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Самые яркие цвета (фото: instagram.com/hoskelsa)

Смешанный дизайн

Ногти разного цвета, с разными рисунками чуть ли не на каждом ногте – еще один тренд 2022. Нас ждут бесконечное количество вариантов и комбинаций! Особенно такая мода придется по душе тем, кто никогда не может определиться, какой же цвет выбрать?

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Разноцветные (фото: instagram.com/lovetrenna)

Французский маникюр всех оттенков радуги

Какую бы форму ногтей вы ни выбрали: округлые края или острые, кошачьи, завершите маникюр покрытием french. Яркие, разноцветные и классические – белые – такие ногти, как и прежде, хочется рассматривать и фотографировать.

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Френч (фото: instagram.com/thehotblend)

Немного абстракционизма

Градация цветов, размытая палитра разных оттенков, все это мы уже начали делать в 2021, а в новом году позиция такого маникюра только закрепится! Хорошо, что такие ногти несложно следать самой: просто смешайте три разных оттенка.

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Абстрактные цвета (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Идеальный розовый

Не нужно далеко ходить, чтобы узнать, какие будут тренды: если в TikTok только и говорят об идеальном пастельно-розовом цвете, то это – готовый хит на 2022! Кстати, он также был популярным на модных показах весна-лето 2022 всемирно известных дизайнеров.

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Розовый, тот самый, идеальный (фото: instagram.com/raelondonnails)

Стикеры

Если вы все еще не испытали на себе магию стикеров для маникюра, пусть 2022 станет тем самым годом, когда вы это сделаете! Вы просто клеите на ногтевую пластину любой нужный вам дизайн – вуаля! – ваши ногти идеальны!

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Стикеры не отличишь от рисунка (фото: instagram.com/nailsbymimi)

Накладные ногти

Да что там стикеры! Все большую популярность приобретают накладные ногти, которые легко наклеить в домашних условиях: тут и вовсе можно выбрать любую форму, цвет и принт!

Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Этот маникюр будет самым популярным в 2022: цвет, форма и принт (фото)Накладные ногти (фото: instagram.com/nailsbycanishiea)

Раньше стилист показала самые модные сумки 2022.

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