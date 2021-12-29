Цей манікюр буде найпопулярнішим в 2022: колір, форма і принт (фото)
Будь-яка дівчина підтвердить: мало що зрівняється з тим почуттям задоволення, коли дивишся на свій ідеальний, гідний фото в соцмережах і скріншота, манікюр.
Завдяки тижням моди, TikTok і Instagram, стилісти давно виділили головні тренди нігтьової естетики в новому, 2022, році.
Топ-9 тенденцій можна сміливо застосовувати вже зараз, розповідає cosmopolitan.com.
Сто відтінків синього
Пам'ятайте, яким популярним був пляшкові зелений? Та й, в принципі, всі відтінки цього кольору в 2021 були на піку всенародної любові. Тепер те ж саме очікує синій: від глибокого кольору океану до більш легкого блакитного, але вже на літні місяці.
Синій – новий зелений (фото: instagram.com/betina_goldstein)
Декор у вигляді смужок з блискітками
Для тих, хто вважає, що манікюр не може вважатися завершеним без декору, каменів, стразів або малюнка. В тренді – блискучі графічні смужки! І нігті, повністю посипані кристалами, і мінімалістичний нейл-арт – все це буде актуальним в 2022 році.
Блиск і мішура (фото: instagram.com/thehangedit)
Металевий манікюр
Срібло і золото в 2022 можна побачити на руках не тільки у вигляді браслетів і кілець. Нігті з металевим декором – один із трендів наступаючого року. Це може бути щось суперпросте, як тонка золота смужка біля краю нігтьової пластини, а може бути повністю виконане срібним кольором покриття.
Золото і срібло (фото: instagram.com/erierinailz)
Найяскравіші кольори (фото: instagram.com/hoskelsa)
Змішаний дизайн
Нігті різного кольору, з різними малюнками мало не на кожному нігті – ще один тренд 2022. Нас чекають нескінченна кількість варіантів і комбінацій! Особливо така мода припаде до душі тим, хто ніколи не може визначитися, який же колір обрати?
Беріть відразу усі! (фото: instagram.com/lovetrenna)
Французький манікюр всіх відтінків веселки
Яку б форму нігтів ви не обрали: округлі краї або гострі, котячі, завершіть манікюр покриттям french. Яскраві, різнокольорові і класичні – білі – такі нігті, як і раніше, хочеться розглядати і фотографувати.
Френч (фото: instagram.com/thehotblend)
Трохи абстракціонізму
Градація кольорів, розмита палітра різних відтінків, все це ми вже почали робити в 2021, а в новому році позиція такого манікюру тільки закріпиться! Добре, що такі нігті нескладно слідувати самій: просто змішайте три різних відтінки.
Абстрактні кольори (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Ідеальний рожевий
Не потрібно далеко ходити, щоб дізнатися, які будуть тренди: якщо в TikTok тільки й говорять про ідеальний пастельно-рожевий колір, то це – готовий хіт на 2022! До речі, він також був популярним на модних показах весна-літо 2022 всесвітньо відомих дизайнерів.
Рожевий, той самий, ідеальний (фото: instagram.com/raelondonnails)
Стікери
Якщо ви все ще не випробували на собі магію стікерів для манікюру, нехай 2022 стане тим самим роком, коли ви це зробите! Ви просто клеїте на нігтьову пластину будь-який потрібний вам дизайн – вуаля! – ваші нігті ідеальні!
Стікери не відрізниш від малюнка (фото: instagram.com/nailsbymimi)
Накладні нігті
Та що там стікери! Все більшої популярності набувають накладні нігті, які легко наклеїти в домашніх умовах: тут і зовсім можна вибрати будь-яку форму, колір і принт!
Накладні нігті (фото: instagram.com/nailsbycanishiea)
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