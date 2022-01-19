Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились

Этот цвет всегда любили знаменитости, но с легкой руки Ани Тейлор-Джой тренд на огненные волосы захватил мир в который раз!
Рыжий цвет – беспроигрышная ставка, так как он привносит теплоты лицу, делая черты более мягкими, а разные его оттенки подходят буквально каждой, пишет vogue.fr.
Стилисты советуют: чтобы выбрать свой рыжий цвет, который уже сейчас обещает стать хитом 2022, изучите, какой оттенок подойдет вашему тону кожи.
Многие знаменитости уже сейчас соблазнились этим горячим цветом. Если Джиджи Хадид, вместе с Аней Тейлор-Джой, стала "первооткрывательницей" рыжего: супермодель удивила всех в прошлом году своими медными волосами от парикмахера Паноса Папандрианоса, то в этом году своей рыжиной знаменитости удивляют, можно сказать, повально.
Все оттенки – к лицу! (фото: instagram.com/gigihadid)
Певица Шакира сменила светлые волосы на рыжие уже в 2022. Не так давно знаменистоть показала фото из Диснейленда, в котором они весело проводят время с сыновьями. На снимках певица уже с новым цветом волос.
Также совсем недавно актриса Зендая рассказала в сети, что влюбилась в каштановый с рыжими прядями.
Преобразование также коснулось стиля еще одной знаменитости, знаменитой блондинки актрисы Софи Тернер, если верить ее постам в Instagram, где она продемонстрировала свой новый, рыжий, цвет волос.
Рыжий – новый тренд (фото: instagram.com/sophiet)
Но на этом повальное перекрашивание в рыжий не закончилось: так, звезда Tik Tok Молли Макартур поделилась своими советами по окрашиванию волос в рыжий цвет. Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров.
@mollymcarthur3 Hair dying day! #fyp #redhead #canadian good 4 u - Olivia Rodrigo
Раньше звезда "плюсов" кардинально изменила имидж, ведущую не узнать.