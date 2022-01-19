Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились

Ани Тейлор-Джой "заразила" мир рыжиной и... перекрасилась в блондинку (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Знаменитости, которые перекрасились в рыжий

Многие знаменитости уже сейчас соблазнились этим горячим цветом. Если Джиджи Хадид, вместе с Аней Тейлор-Джой, стала "первооткрывательницей" рыжего: супермодель удивила всех в прошлом году своими медными волосами от парикмахера Паноса Папандрианоса, то в этом году своей рыжиной знаменитости удивляют, можно сказать, повально.

Все оттенки – к лицу! (фото: instagram.com/gigihadid)

Певица Шакира сменила светлые волосы на рыжие уже в 2022. Не так давно знаменистоть показала фото из Диснейленда, в котором они весело проводят время с сыновьями. На снимках певица уже с новым цветом волос.

Певица с сыновьями (фото: instagram.com/shakira)

С Жераром Пике и с новым цветом волос (фото: instagram.com/shakira)

Также совсем недавно актриса Зендая рассказала в сети, что влюбилась в каштановый с рыжими прядями.

Звезда "Эйфории" тоже полюбила рыжий (фото: instagram.com/zendaya)

Преобразование также коснулось стиля еще одной знаменитости, знаменитой блондинки актрисы Софи Тернер, если верить ее постам в Instagram, где она продемонстрировала свой новый, рыжий, цвет волос.

Рыжий – новый тренд (фото: instagram.com/sophiet)

Но на этом повальное перекрашивание в рыжий не закончилось: так, звезда Tik Tok Молли Макартур поделилась своими советами по окрашиванию волос в рыжий цвет. Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров.