Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися

Цей колір завжди любили знаменитості, але з легкої руки Ані Тейлор-Джой тренд на вогняне волосся захопив світ у котрий раз!
Рудий колір – безпрограшна ставка! Він привносить теплоти лицю, роблячи риси більш м'якими, а різні його відтінки підходять буквально кожній, пише vogue.fr.
Стилісти радять: щоб вибрати свій рудий колір, який вже зараз обіцяє стати хітом 2022, вивчіть, який відтінок підійде вашому тону шкіри.
Багато знаменитостей вже зараз спокусилися цим гарячим кольором. Якщо Джіджі Хадід, разом з Анею Тейлор-Джой, стала "першовідкривачкою" рудого: супермодель здивувала всіх в минулому році своїми мідними волоссям від перукаря Паноса Папандріаноса, то в цьому році своєї рижіної знаменитості дивують, можна сказати, повально.
Всі відтінки – до лиця! (фото: instagram.com/gigihadid)
Співачка Шакіра змінила світле волосся на руде вже в 2022. Не так давно вона показала фото з Діснейленду, в якому вони весело проводять час з синами. На знімках співачка вже з новим кольором волосся.
Також зовсім недавно актриса Зендая розповіла в мережі, що закохалася в каштановий з рудими пасмами.
Перетворення також торкнулося стилю ще однієї знаменитості, знаменитої блондинки актриси Софі Тернер, якщо вірити її постам в Instagram, де вона продемонструвала свій новий, рудий, колір волосся.
Рудий – новий тренд (фото: instagram.com/sophiet)
Але на цьому повальне перефарбування в рудий не закінчилося: так, зірка Tik Tok Моллі Макартур поділилася своїми порадами по фарбуванню волосся в рудий колір. Відео стало вірусним і набрало більше мільйона переглядів.
@mollymcarthur3 Hair dying day! #fyp #redhead #canadian good 4 u - Olivia Rodrigo
Раніше зірка "плюсів" кардинально змінила імідж, ведучу не впізнати.