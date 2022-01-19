Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися

Ані Тейлор-Джой "заразила" світ рижинкою і... перефарбувалася в блондинку (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Знаменитості, які перефарбувалися в рудий

Багато знаменитостей вже зараз спокусилися цим гарячим кольором. Якщо Джіджі Хадід, разом з Анею Тейлор-Джой, стала "першовідкривачкою" рудого: супермодель здивувала всіх в минулому році своїми мідними волоссям від перукаря Паноса Папандріаноса, то в цьому році своєї рижіної знаменитості дивують, можна сказати, повально.

Всі відтінки – до лиця! (фото: instagram.com/gigihadid)

Співачка Шакіра змінила світле волосся на руде вже в 2022. Не так давно вона показала фото з Діснейленду, в якому вони весело проводять час з синами. На знімках співачка вже з новим кольором волосся.

Співачка з синами (фото: instagram.com/shakira)

З Жераром Піке і з новим кольором волосся (фото: instagram.com/shakira)

Також зовсім недавно актриса Зендая розповіла в мережі, що закохалася в каштановий з рудими пасмами.

Зірка "Ейфорії" теж полюбила рудий (фото: instagram.com/zendaya)

Перетворення також торкнулося стилю ще однієї знаменитості, знаменитої блондинки актриси Софі Тернер, якщо вірити її постам в Instagram, де вона продемонструвала свій новий, рудий, колір волосся.

Рудий – новий тренд (фото: instagram.com/sophiet)

Але на цьому повальне перефарбування в рудий не закінчилося: так, зірка Tik Tok Моллі Макартур поділилася своїми порадами по фарбуванню волосся в рудий колір. Відео стало вірусним і набрало більше мільйона переглядів.