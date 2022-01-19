RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися

Автор: Тетяна Турчанікова

Цей колір завжди любили знаменитості, але з легкої руки Ані Тейлор-Джой тренд на вогняне волосся захопив світ у котрий раз!

Рудий колір – безпрограшна ставка! Він привносить теплоти лицю, роблячи риси більш м'якими, а різні його відтінки підходять буквально кожній, пише vogue.fr.

Стилісти радять: щоб вибрати свій рудий колір, який вже зараз обіцяє стати хітом 2022, вивчіть, який відтінок підійде вашому тону шкіри.

Ані Тейлор-Джой "заразила" світ рижинкою і... перефарбувалася в блондинку (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Знаменитості, які перефарбувалися в рудий

Багато знаменитостей вже зараз спокусилися цим гарячим кольором. Якщо Джіджі Хадід, разом з Анею Тейлор-Джой, стала "першовідкривачкою" рудого: супермодель здивувала всіх в минулому році своїми мідними волоссям від перукаря Паноса Папандріаноса, то в цьому році своєї рижіної знаменитості дивують, можна сказати, повально.

Всі відтінки – до лиця! (фото: instagram.com/gigihadid)

Співачка Шакіра змінила світле волосся на руде вже в 2022. Не так давно вона показала фото з Діснейленду, в якому вони весело проводять час з синами. На знімках співачка вже з новим кольором волосся.

Співачка з синами (фото: instagram.com/shakira)

З Жераром Піке і з новим кольором волосся (фото: instagram.com/shakira)

Також зовсім недавно актриса Зендая розповіла в мережі, що закохалася в каштановий з рудими пасмами.

Зірка "Ейфорії" теж полюбила рудий (фото: instagram.com/zendaya)

Перетворення також торкнулося стилю ще однієї знаменитості, знаменитої блондинки актриси Софі Тернер, якщо вірити її постам в Instagram, де вона продемонструвала свій новий, рудий, колір волосся.

Рудий – новий тренд (фото: instagram.com/sophiet)

Але на цьому повальне перефарбування в рудий не закінчилося: так, зірка Tik Tok Моллі Макартур поділилася своїми порадами по фарбуванню волосся в рудий колір. Відео стало вірусним і набрало більше мільйона переглядів.

@mollymcarthur3 Hair dying day! #fyp #redhead #canadian good 4 u - Olivia Rodrigo

Раніше зірка "плюсів" кардинально змінила імідж, ведучу не впізнати.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди