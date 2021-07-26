Финалистка "Холостяка-11" заинтриговала фото в свадебном платье и в объятиях известного ведущего

Юлия Бельченко "Зайка", которая стала финалисткой "Холостяка-11", показала снимки, на которых она запечатлена в свадебном платье и в объятиях ведущего программы "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука.

Поклонники девушки в недоумении. Они не понимают, на самом деле ли Бельченко и Юсипчук поженились или это просто фотосессия.

Юлия надела свадебное платье с длинной фатой, а Богдан - классический черный костюм и черную рубашку.

Напомним, Богдан Юсипчук, который обладает титулом "Самого красивого мужчины мира", рассказал своим поклонникам об изменениях в личной жизни. Он намекнул на женитьбу, но имя своей избранницы не назвал.

"Вы сейчас ох**неете…Потому что я и сам ох**нел…Но…Похоже, я созрел…", - написал Юсипчук.

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