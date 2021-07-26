Фіналістка "Холостяка-11" заінтригувала фото у весільній сукні і в обіймах відомого ведучого

Юлія Бельченко "Зайка", яка стала фіналісткою "Холостяка-11", показала знімки, на яких вона зображена у весільній сукні і в обіймах ведучого програми "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука.

Шанувальники дівчини в подиві. Вони не розуміють, чи дійсно Бельченко та Юсипчук одружилися або це просто фотосесія.

Нагадаємо, Богдан Юсипчук, який володіє титулом "Самого красивого чоловіка світу", розповів своїм шанувальникам про зміни в особистому житті. Він натякнув на одруження, але ім'я своєї обраниці не назвав.

"Ви зараз ох**нієте...тому що я і сам ох**нів...але...схоже, я дозрів...", - написав Юсипчук.

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