Финалистом "Голоса країни" стал Сергей Лазановский: чем живет 25-летний украинец и его путь к успеху

Завершился финал Голосу країни 11 . Победителем стал 25-летний Сергей Лазановский из Ивано-Франковска. Парень был участником команды звездного тренера Нади Дорофеевой. Он исполнил песню Скотта Калема - You Are The Reason и стал победителем.

Сам Лазановский родился в селе Попельники Ивано-Франковской области. Любить музыку его научила мать, которая сама мечтала о большой сцене.

Сергей поет с мамой

После школы Сергей хотел стать фармацевтом, но позже все-таки выбрал для себя творческую профессию и поступил в Институт искусства, на кафедру сценического мастерства.

Семья и родственники не воспринимали серьезно его увлечение музыкой, но потом парень доказал, что это не шутки и он любит это всем сердцем. Он начал хорошо зарабатывать, выступаю на свадьбах, вечеринках. Тогда он еще был студентом.

После выпуска из вуза Сергею сразу предложили работу в театре Марии Заньковецкой во Львове, но он отказался в пользу Ивано-Франковска.

Затем талантливый молодой человек стал работать в Ивано-Франковском драматическом театре. Параллельно был телеведущим – проводил утренние эфиры на UA:Карпати, преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Данила, а также в продюсерском классе Starteam. Также Сергей Лазановский был ведущим на мероприятиях.

На проект "Голос країни" Лазановский хотел попасть еще со второго сезона шоу. Он мечтал быть в команде певицы Тины Кароль.

На слепых прослушиваниях он исполнил песню You Are The Reason певца Calum Scott, развернув к себе двух звездных тренеров – Олега Винника и Надю Дорофееву. В команде Кароль уже не было мест и Лазановский пошел к Дорофеевой.

Вот песня, которая принесла удачу парню. Ее он пел на слепых прослушиваниях и в финале.

"Я не мог подумать, что я пройду в финал", - говорил ранее Сергей.

Сергей Лазановский — "You Are The Reason"

DOROFEEVA feat Лазановський Сергей — "Два кольори"

Сергей Бабкин feat Сергей Лазановский — Ще осінь зовсім молода