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Гиалуронка и натуральный состав: косметолог рассказала, от чего в уходе лучше отказаться

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 19:01
Гиалуронка и натуральный состав: косметолог рассказала, от чего в уходе лучше отказаться От чего в уходе лучше отказаться (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Не вся косметика делает кожу красивее. Некоторая вызывает раздражения и аллергию - и от нее лучше отказаться.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

"Есть такие мероприятия в уходе, которые лучше не делать. Соберем их в одном месте", - предложила Яна.⠀

От чего в уходе за лицом лучше отказаться

  • "Мицеллярная вода

Одна из возможных причин чувствительности кожи, в том числе - и за счет трения кожи диском. Смывание мицеллярной водой макияжа с глаз может приводить к раздражению слизистой и глазным инфекциям. Лучше заменить ее на двухфазные средства.

  • Скраб

Не очищает поры (как ВНА-кислоты), не стимулирует обновление кожи (как АНА-кислоты), просто "срезает" торчащие черные точки, давая временный эффект. Заодно он сдирает кожу по типу наждачки, разносит воспаления по лицу и разрушает защитный барьер скрабирующими частицами (которые, кстати, могут забивать поры).

  • Спиртсодержащие средства

Не весь спирт плохой. Но Alcohol, Ethyl / Methyl / Propyl / Benzyl / Alcohol лучше исключить. Он разрушает защитный барьер кожи, вызывает сухость, раздражение и даже апоптоз (смерть) клеток. Злополучные спиртовые болтушки - есть зло в чистом виде.

Гиалуронка и натуральный состав: косметолог рассказала, от чего в уходе лучше отказатьсяКакая косметика не улучшит кожу, а даже навредит (фото: pexels.com)

  • Тканевые полотенца

Являются рассадником для бактерий, а их ворсинки зачастую травмируют кожу. Лучше заменить их бумажные полотенца, которыми следует промакивать кожу.

  • Гиалуроновая кислота на сухую кожу

Гиалуроновая кислота притягивает влагу. Если вы нанесли ГК на влажную кожу, она притянет влагу с поверхности кожи и удержит ее В вашей коже. Если на сухую - вытянет влагу ИЗ кожи. Чтобы эту влагу удержать, следует закрыть ГК кремом.

  • Масла в чистом виде

Разжижают липиды кожи, которые выполняют защитные функции и не пропускают патогены В кожу, а влагу не выпускают ИЗ кожи. Постоянное применение масел /применение в чистом виде ослабляет защиту кожи. Поэтому масла только курсом, только закрыв сверху кремом с церамидами.

  • Натуральная косметика при аллергии и гиперчувствительности

Парадокс "натуральной" косметики в том, что именно органические компоненты чаще всего дают аллергию. Поэтому их могут позволить себе только люди с неаллергичной и нечувствительной кожей", - рассказала косметолог.

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Раньше мы писали, где хранить косметику, чтобы она сохраняла свои полезные свойства. Только не на полке в ванной.

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