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Полка в ванной не годится: где на самом деле нужно хранить косметику

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 17:03
Полка в ванной не годится: где на самом деле нужно хранить косметику Как лучше всего хранить косметику (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Полочка в ванной комнате - не лучшее место, чтобы хранить косметику. Шампуни - и те лучше хранить в закрытом шкафчике.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

"В ванной комнате, в закрытом шкафчике, допускается хранение разве что: очищающих средств (пенок, гелей, шампуней и т. д.). Важно не допускать в эти средства попадания воды и плотно закрывать крышку. Другие средства хранить в ванной крайне не желательно, в частности, из-за повышенной влажности и перепадов температур", - рассказала Яна.

Полка в ванной не годится: где на самом деле нужно хранить косметикуВ зависимости от состава, косметика требует хранения в холодильнике (фото: pexels.com)

Где лучше всего хранить косметику

1. В холодильнике (на дверце холодильника):

  • Антиоксиданты (витамин С, ретиноиды, коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, ресвератрол).
  • Масла, содержащие ненасыщенные жирные кислоты (шиповника, клюквы, облепихи, конопли, черной смородины, примулы и т.д.).
  • Органическую косметику лучше тоже держать в холодильнике из-за слабых консервантов в составе.
  • Можно класть в холодильник девайсы и средства, которые предназначены для снятия отечности, в частности: кремы и сыворотки для глаз, тканевые маски, патчи, роллеры, гуаша, тонеры, мисты, освежающие спреи.⠀

2. В темном месте в комнате хранить средства, не содержащие ранее упомянутые активы:

  • Пребиотики не нужно держать в местах с избыточной влажностью или холодом. Они крайне не любят перепады температур. Поэтому их лучше держать в комнате.
  • Солнцезащитные кремы.
  • Пилинги.
  • Азелаиновую кислоту.
  • Ниацинамид и другие.

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