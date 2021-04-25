Полка в ванной не годится: где на самом деле нужно хранить косметику
Полочка в ванной комнате - не лучшее место, чтобы хранить косметику. Шампуни - и те лучше хранить в закрытом шкафчике.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
"В ванной комнате, в закрытом шкафчике, допускается хранение разве что: очищающих средств (пенок, гелей, шампуней и т. д.). Важно не допускать в эти средства попадания воды и плотно закрывать крышку. Другие средства хранить в ванной крайне не желательно, в частности, из-за повышенной влажности и перепадов температур", - рассказала Яна.
В зависимости от состава, косметика требует хранения в холодильнике (фото: pexels.com)
Где лучше всего хранить косметику
1. В холодильнике (на дверце холодильника):
- Антиоксиданты (витамин С, ретиноиды, коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, ресвератрол).
- Масла, содержащие ненасыщенные жирные кислоты (шиповника, клюквы, облепихи, конопли, черной смородины, примулы и т.д.).
- Органическую косметику лучше тоже держать в холодильнике из-за слабых консервантов в составе.
- Можно класть в холодильник девайсы и средства, которые предназначены для снятия отечности, в частности: кремы и сыворотки для глаз, тканевые маски, патчи, роллеры, гуаша, тонеры, мисты, освежающие спреи.⠀
2. В темном месте в комнате хранить средства, не содержащие ранее упомянутые активы:
- Пребиотики не нужно держать в местах с избыточной влажностью или холодом. Они крайне не любят перепады температур. Поэтому их лучше держать в комнате.
- Солнцезащитные кремы.
- Пилинги.
- Азелаиновую кислоту.
- Ниацинамид и другие.
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