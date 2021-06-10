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Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

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Четверг 10 июня 2021 09:09
Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы Эти советы помогут отлично выглядеть в любых условиях (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лайфхакер лайфхакера видит издалека, их хлебом не корми, дай облегчить жизнь себе и ближнему своему. Действительно, бывает, иногда смотришь на какую-нибудь простую истину и думаешь: "Как же так?! Почему я сама до этого не додумалась?!".

Например, вы знали, что неопрятные складки на рубашке можно устранить за 5 секунд до выхода при помощи утюжка для волос?! А тональный крем легко оттирается от бейсболки средством для снятия макияжа?

Эти и другие советы стилист Зоя Панина дала в своем Instagram.

6 модных лайфхаков для красивой и легкой жизни без лишних хлопот

1. Как погладить одежду без утюга?

Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

2. Как проверить, будеть ли вещь сильно мяться после покупки?

Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

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3. Как выбирать вещи изо льна?

Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы4. Как правильно использовать большие карманы?

Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

5. Как выбрать сумку, исходя из своего роста?

Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

6. Как избежать большой очереди в шопинг-молле?

Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы

И вещи погладить, и мужа найти (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист рассказала, как правильно выбрать купальник, исходя из типа фигуры.

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