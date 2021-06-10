Как гладить без утюга и убрать тоналку с бейсболки: стилист дала необычные, но рабочие советы
Лайфхакер лайфхакера видит издалека, их хлебом не корми, дай облегчить жизнь себе и ближнему своему. Действительно, бывает, иногда смотришь на какую-нибудь простую истину и думаешь: "Как же так?! Почему я сама до этого не додумалась?!".
Например, вы знали, что неопрятные складки на рубашке можно устранить за 5 секунд до выхода при помощи утюжка для волос?! А тональный крем легко оттирается от бейсболки средством для снятия макияжа?
Эти и другие советы стилист Зоя Панина дала в своем Instagram.
6 модных лайфхаков для красивой и легкой жизни без лишних хлопот
1. Как погладить одежду без утюга?
2. Как проверить, будеть ли вещь сильно мяться после покупки?
В стиле Джейн Биркин: стилист показала, какие плетеные сумки выбирать на лето 2021
3. Как выбирать вещи изо льна?
4. Как правильно использовать большие карманы?
5. Как выбрать сумку, исходя из своего роста?
6. Как избежать большой очереди в шопинг-молле?
И вещи погладить, и мужа найти (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист рассказала, как правильно выбрать купальник, исходя из типа фигуры.