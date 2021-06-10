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Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

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Четвер 10 червня 2021 09:09
Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради Ці поради допоможуть відмінно виглядати в будь-яких умовах (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Лайфхакер лайфхакера бачить здалеку, їх хлібом не годуй, дай полегшити життя собі і ближньому своєму. Дійсно, буває, іноді дивишся на якусь просту істину і думаєш: "Як же так?! Чому я сама до цього не додумалася?!".

Наприклад, ви знали, що неохайні складки на сорочці можна усунути за 5 секунд до виходу за допомогою "вирівнювача" для волосся?! А тональний крем легко відтирається від бейсболки засобом для зняття макіяжу?

Ці та інші поради стиліст Зоя Паніна дала в своєму Instagram.

6 модних лайфхаків для красивого і легкого життя без зайвого клопоту

1. Як погладити одяг без праски?

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

2. Як перевірити, чи будеть річ сильно м'ятися після покупки?

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

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3. Як вибирати речі з льону?

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради4. Як правильно використовувати великі кишені?

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

5. Як вибрати сумку, виходячи зі свого зросту?

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

6. Як уникнути великої черги в шопінг-моллі?

Як гладити без праски і прибрати тоналку з бейсболки: стиліст дала незвичайні, але робочі поради

І речі погладити, і чоловіка знайти (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст розповіла, як правильно вибрати купальник, відштовхуючись від типу фігури.

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