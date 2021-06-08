Груша, прямоугольник, треугольник: стилист рассказала, как выбрать купальник по типу фигуры

Оказывается, чтоб купальник идеально сидел, его надо выбирать не только по размеру, но и по типу фигуры.

Пляжный сезон уже открыт! А с ним начинается головная боль для многих женщин - что одеть на пляж, чтоб быть красивой и в тренде?

Об этом в эфире "Ранок з Україною" рассказала стилист Елена Мудренко.

В целом существует 6 типов фигуры. Но среди украинок самые распространенные "груша" - с хрупкими плечами, "прямоугольник" - с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" - с тонкой талией. И каждому из них подойдут разные купальники.

Какой тип фигуры у вас? (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

"Груша" - это узкие плечи, четкая линия талии и пышные бедра. Таким женщинам хорошо подходят купальники с рюшами, яркими акцентами и декором бюстье.

"Для такой фигуры можно выбрать топ-бандо, который будет более горизонтальным. А фактурная ткань добавит немного объема в верхней части фигуры", - отмечает стилист.

"Перевернутый треугольник" - полная противоположность «груши». Широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра. Стилисты советуют выбирать низ с завышенной талией, бра-шторки, а в цельных моделях присмотреться к вариантам с V-образным вырезом.

- полная противоположность «груши». Широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра. Стилисты советуют выбирать низ с завышенной талией, бра-шторки, а в цельных моделях присмотреться к вариантам с V-образным вырезом. Тип фигуры "прямоугольник" характеризует невыраженная талия, поэтому стилисты советуют сделать ее собственноручно с помощью пояса, принтов или верха-бандо.

"Топ-бандо хотя бы с небольшим пуш-апом будет увеличивать верх. Берем такие же трусики, но завышенной талией - это проведет горизонтальную линию", - говорит стилист.

Светлый цвет полнит, мелкий принт - стройнит: советы стилиста, как выбрать купальник

Модными этим летом также будут вязаные купальники, а именно - вязка кроше ришелье, которая выглядит как хенд-мейд.

Что касается формы, то это - завышенная талия для трусиков и глубокие вырезы для ног. Также сейчас очень актуальны спортивные купальники.