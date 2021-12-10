Гладкая и сияющая кожа: нутрициолог назвала правила ухода за кожей с акне

Чтобы кожа была гладкой и сияющей, стоит тщательно подбирать продукты для рациона, а еще - правильно составить уход за кожей.

Нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram , как пользоваться косметикой, если есть проблемы с кожей.

Правила ухода за кожей с акне

Следует избегать абразивные препараты, а также скрабы и спиртосодержащие уходы, которые могут вызывать раздражение кожных покровов, травму комедонов и пустул, разрыв кистозных образований.

Не используйте масс-маркет, разрушающий липидную мантию кожи. Вібирайте средства для чувствительной кожи, эмоленты и нетравматический уход.

Ежедневное очищение кожи не более 2 раз в день, частое использование может приводит к раздражению.

В качестве очищающих препаратов можно использовать гипоаллергенные, малкомпонентные средства, а так же муссы, пенки и гели, позволяющие сохранить нейтральное или кислое значение рН кожи и несколько снижающие рост патогенной микрофлоры, в том числе и Р.acnes.

Умываться нужно не более двух раз в день (фото: pexels.com)