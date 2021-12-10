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Гладкая и сияющая кожа: нутрициолог назвала правила ухода за кожей с акне

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Пятница 10 декабря 2021 20:07
Гладкая и сияющая кожа: нутрициолог назвала правила ухода за кожей с акне Чистая кожа (фото: instagram.com/jodiemcomer)
Автор: RBC.UA

Чтобы кожа была гладкой и сияющей, стоит тщательно подбирать продукты для рациона, а еще - правильно составить уход за кожей.

Нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram, как пользоваться косметикой, если есть проблемы с кожей.

Правила ухода за кожей с акне

  • Следует избегать абразивные препараты, а также скрабы и спиртосодержащие уходы, которые могут вызывать раздражение кожных покровов, травму комедонов и пустул, разрыв кистозных образований.
  • Не используйте масс-маркет, разрушающий липидную мантию кожи. Вібирайте средства для чувствительной кожи, эмоленты и нетравматический уход.
  • Ежедневное очищение кожи не более 2 раз в день, частое использование может приводит к раздражению.

В качестве очищающих препаратов можно использовать гипоаллергенные, малкомпонентные средства, а так же муссы, пенки и гели, позволяющие сохранить нейтральное или кислое значение рН кожи и несколько снижающие рост патогенной микрофлоры, в том числе и Р.acnes.

Гладкая и сияющая кожа: нутрициолог назвала правила ухода за кожей с акнеУмываться нужно не более двух раз в день (фото: pexels.com)

  • Для коррекции сухости кожи, которую могут вызывать наружные противоугревые средства, рекомендуется использовать смягчающие и увлажняющие средства. У кожи есть свой микробиом - рекомендую не нарушать его!

Раньше диетолог рассказала, как уберечь детей от ожирения.

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