Гладка та сяюча шкіра: нутріціолог назвала правила догляду за шкірою з акне
Гладка та сяюча шкіра (фото: instagram.com/jodiemcomer)
Щоб шкіра була гладкою і сяючою, варто ретельно підбирати продукти для раціону, а ще - правильно скласти догляд за шкірою.
Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, як користуватися косметикою, якщо є проблеми зі шкірою.
Правила догляду за шкірою з акне
- Слід уникати абразивні препарати, а також скраби та спиртовмісні догляди, які можуть викликати подразнення шкірних покривів, травму комедонів та пустул, розрив кістозних утворень.
- Не використовуйте мас-маркет, що руйнує ліпідну мантію шкіри. Обирайте засоби для чутливої шкіри, емоленти та нетравматичний догляд.
- Щоденне очищення шкіри не більше 2 разів на день, часте використання може призводити до подразнення.
- Як очищаючі препарати можна використовувати гіпоалергенні, малокомпонентні засоби, а також муси, пінки і гелі, що дозволяють зберегти нейтральне або кисле значення рН шкіри і дещо знижують ріст патогенної мікрофлори, в тому числі і Р. acnes.
Вмиватися потрібно не більше двох разів на день (фото: pexels.com)
- Для корекції сухості шкіри, яку можуть викликати зовнішні противугрові засоби, рекомендується використовувати пом'якшувальні та зволожуючі засоби. У шкіри є свій мікробіом – рекомендую не порушувати його!
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