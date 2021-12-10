ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гладка та сяюча шкіра: нутріціолог назвала правила догляду за шкірою з акне

Новость на русском →
П'ятниця 10 грудня 2021 20:07
Гладка та сяюча шкіра: нутріціолог назвала правила догляду за шкірою з акне Гладка та сяюча шкіра (фото: instagram.com/jodiemcomer)
Автор: RBC.UA

Щоб шкіра була гладкою і сяючою, варто ретельно підбирати продукти для раціону, а ще - правильно скласти догляд за шкірою.

Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, як користуватися косметикою, якщо є проблеми зі шкірою.

Правила догляду за шкірою з акне

  • Слід уникати абразивні препарати, а також скраби та спиртовмісні догляди, які можуть викликати подразнення шкірних покривів, травму комедонів та пустул, розрив кістозних утворень.
  • Не використовуйте мас-маркет, що руйнує ліпідну мантію шкіри. Обирайте засоби для чутливої ​​шкіри, емоленти та нетравматичний догляд.
  • Щоденне очищення шкіри не більше 2 разів на день, часте використання може призводити до подразнення.
  • Як очищаючі препарати можна використовувати гіпоалергенні, малокомпонентні засоби, а також муси, пінки і гелі, що дозволяють зберегти нейтральне або кисле значення рН шкіри і дещо знижують ріст патогенної мікрофлори, в тому числі і Р. acnes.

Гладка та сяюча шкіра: нутріціолог назвала правила догляду за шкірою з акне

Вмиватися потрібно не більше двох разів на день (фото: pexels.com)

  • Для корекції сухості шкіри, яку можуть викликати зовнішні противугрові засоби, рекомендується використовувати пом'якшувальні та зволожуючі засоби. У шкіри є свій мікробіом – рекомендую не порушувати його!

Раніше дієтолог розповіла, як вберегти дітей від ожиріння.

Читайте LITE в Google News
Догляд за обличчям Догляд за шкірою
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вітер до 22 м/с, дощ та мокрий сніг: частина України постраждає від негоди
Вітер до 22 м/с, дощ та мокрий сніг: частина України постраждає від негоди