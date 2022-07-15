Главные лжецы среди знаков Зодиака: "заливают", как дышат!

Астрологи уверены, что дата рождения человека имеет непосредственное влияние на особенности его характера, темперамента, способности и таланты. Именно поэтому эксперты привыкли классифицировать знаки Зодиака в гороскопе по разным признакам, в том числе и по тем, кто среди них является лучшим лжецом.
Об этом пишет MSN.
Водолей имеет от природы авантюрный ум. Если вы дружите с этим знаком Зодиака, вы знаете, что черты Водолея включают творчество и новаторство. Когда Водолеям становится скучно, они тратят время на выдумывание историй и создание совсем другой вселенной. Следует отметить, что этот знак часто путает реальность с фантазией.
Рак делает это непреднамеренно. Личность Рака отличается высоким воображением и творчеством, что замечательно, хотя иногда они могут фабриковать информацию. Рак чувствует потребность казаться интересным и не может устоять перед тем, чтобы немного додумать ситуацию. Это знак Зодиака, который должен развлекать и очаровывать.
Будучи одним из самых драматичных знаков Зодиака, Скорпион любит добавлять ко всему щепотку волнения, даже если это означает искажение правды. Потребность Скорпиона произвести впечатление на других людей и быть в центре внимания побуждает их говорить маленькую белую ложь.
Рыбы делают это, чтобы избежать обязательств. Личность Рыб очень сложна, и они очень любят свою свободу. Этот знак Зодиака ненавидит, когда его "связывают", и он не сдержится от лжи, чтобы избежать обязательств. По мнению Рыб, они лгут, чтобы спасти чувства других людей.
Весы врут, чтобы не причинить людям боль. Они, несомненно, являются одним из самых приятных знаков Зодиака, и ненавидят оскорблять чувства людей. Этот знак прилагает все усилия, чтобы не огорчать окружающих, именно поэтому будет лгать "во благо".
Когда люди думают о личности Близнецов, они часто связывают социальные и коммуникативные навыки с этим харизматическим знаком Зодиака. Близнецы любят разговаривать и рассказывать истории, но их причудливый рот может причинить им неприятности, если они не будут осторожны.
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