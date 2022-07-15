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Главные лжецы среди знаков Зодиака: "заливают", как дышат!

Фото: Какие знаки Зодиака самые большие лжецы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи уверены, что дата рождения человека имеет непосредственное влияние на особенности его характера, темперамента, способности и таланты. Именно поэтому эксперты привыкли классифицировать знаки Зодиака в гороскопе по разным признакам, в том числе и по тем, кто среди них является лучшим лжецом.

Об этом пишет MSN.

Лжец № 6. Водолей

Водолей имеет от природы авантюрный ум. Если вы дружите с этим знаком Зодиака, вы знаете, что черты Водолея включают творчество и новаторство. Когда Водолеям становится скучно, они тратят время на выдумывание историй и создание совсем другой вселенной. Следует отметить, что этот знак часто путает реальность с фантазией.

Лжец № 5. Рак

Рак делает это непреднамеренно. Личность Рака отличается высоким воображением и творчеством, что замечательно, хотя иногда они могут фабриковать информацию. Рак чувствует потребность казаться интересным и не может устоять перед тем, чтобы немного додумать ситуацию. Это знак Зодиака, который должен развлекать и очаровывать.

Лжец № 4. Скорпион

Будучи одним из самых драматичных знаков Зодиака, Скорпион любит добавлять ко всему щепотку волнения, даже если это означает искажение правды. Потребность Скорпиона произвести впечатление на других людей и быть в центре внимания побуждает их говорить маленькую белую ложь.

Лжец № 3. Рыбы

Рыбы делают это, чтобы избежать обязательств. Личность Рыб очень сложна, и они очень любят свою свободу. Этот знак Зодиака ненавидит, когда его "связывают", и он не сдержится от лжи, чтобы избежать обязательств. По мнению Рыб, они лгут, чтобы спасти чувства других людей.

Лжец № 2. Весы

Весы врут, чтобы не причинить людям боль. Они, несомненно, являются одним из самых приятных знаков Зодиака, и ненавидят оскорблять чувства людей. Этот знак прилагает все усилия, чтобы не огорчать окружающих, именно поэтому будет лгать "во благо".

Лжец № 1. Близнецы

Когда люди думают о личности Близнецов, они часто связывают социальные и коммуникативные навыки с этим харизматическим знаком Зодиака. Близнецы любят разговаривать и рассказывать истории, но их причудливый рот может причинить им неприятности, если они не будут осторожны.

Ранее мы писали, кто лучшие любовницы и любовники среди знаков Зодиака.

Также сообщалось, каким парам среди знаков Зодиака суждено навеки быть вместе.

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