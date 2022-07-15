Головні брехуни серед знаків Зодіаку: "заливають", як дихають!

Брехун № 6. Водолій

Водолій має від природи авантюрний розум. Якщо ви дружите з цим знаком Зодіаку, ви знаєте, що риси Водолія включають творчість і новаторство. Коли Водоліям стає нудно, вони витрачають час на вигадування історій і створення зовсім іншого всесвіту. Слід зазначити, що цей знак часто плутає реальність із фантазією.

Брехун № 5. Рак

Рак робить це ненавмисно. Особистість Рака відрізняється високою уявою та творчістю, що чудово, хоча іноді вони можуть фабрикувати інформацію. Рак відчуває потребу здаватися цікавим і не може встояти перед тим, щоб трохи вигадати ситуації. Це знак Зодіаку, який повинен розважати і справляти враження.

Брехун № 4. Скорпіон

Будучи одним із найдраматичніших знаків Зодіаку, Скорпіон любить додавати до всього дрібку хвилювання, навіть якщо це означає спотворення правди. Потреба Скорпіона справити враження на інших людей і бути в центрі уваги спонукає їх говорити маленьку білу брехню.

Брехун № 3. Риби

Риби роблять це, щоб уникнути зобов'язань. Особистість Риб дуже складна, і вони дуже люблять свою свободу. Цей знак Зодіаку ненавидить, коли його "зв’язують", і він не стримається від брехні, щоб уникнути зобов’язань. На думку Риб, вони брешуть, щоб врятувати почуття інших людей.

Брехун № 2. Терези

Терези брешуть, щоб не заподіяти людям біль. Вони, безсумнівно, є одним із найприємніших знаків Зодіаку, і ненавидять ображати почуття людей. Цей знак докладає всіх зусиль, щоб не засмучувати оточуючих, саме тому брехатиме "на благо".

Брехун № 1. Близнюки

Коли люди думають про особистість Близнюків, вони часто пов’язують соціальні та комунікативні навички з цим харизматичним знаком Зодіаку. Близнюки люблять розмовляти та розповідати історії, але їх вигадливий рот може завдати їм неприємностей, якщо вони не будуть обережні.