Головні брехуни серед знаків Зодіаку: "заливають", як дихають!

Астрологи впевнені, що дата народження людини має безпосередній вплив на особливості її характеру, темпераменту, здібності й таланти. Саме тому експерти звикли класифікувати знаки Зодіаку в гороскопі за різними ознаками, в тому числі й за тим, хто серед них є найкращим брехуном.
Про це пише MSN.
Водолій має від природи авантюрний розум. Якщо ви дружите з цим знаком Зодіаку, ви знаєте, що риси Водолія включають творчість і новаторство. Коли Водоліям стає нудно, вони витрачають час на вигадування історій і створення зовсім іншого всесвіту. Слід зазначити, що цей знак часто плутає реальність із фантазією.
Рак робить це ненавмисно. Особистість Рака відрізняється високою уявою та творчістю, що чудово, хоча іноді вони можуть фабрикувати інформацію. Рак відчуває потребу здаватися цікавим і не може встояти перед тим, щоб трохи вигадати ситуації. Це знак Зодіаку, який повинен розважати і справляти враження.
Будучи одним із найдраматичніших знаків Зодіаку, Скорпіон любить додавати до всього дрібку хвилювання, навіть якщо це означає спотворення правди. Потреба Скорпіона справити враження на інших людей і бути в центрі уваги спонукає їх говорити маленьку білу брехню.
Риби роблять це, щоб уникнути зобов'язань. Особистість Риб дуже складна, і вони дуже люблять свою свободу. Цей знак Зодіаку ненавидить, коли його "зв’язують", і він не стримається від брехні, щоб уникнути зобов’язань. На думку Риб, вони брешуть, щоб врятувати почуття інших людей.
Терези брешуть, щоб не заподіяти людям біль. Вони, безсумнівно, є одним із найприємніших знаків Зодіаку, і ненавидять ображати почуття людей. Цей знак докладає всіх зусиль, щоб не засмучувати оточуючих, саме тому брехатиме "на благо".
Коли люди думають про особистість Близнюків, вони часто пов’язують соціальні та комунікативні навички з цим харизматичним знаком Зодіаку. Близнюки люблять розмовляти та розповідати історії, але їх вигадливий рот може завдати їм неприємностей, якщо вони не будуть обережні.
Раніше ми писали, хто найкращі коханки та коханці серед знаків Зодіаку.
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