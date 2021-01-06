Главные ошибки женщин в первые месяцы отношений: как нельзя делать

Бывает так, что отношения между мужчиной и женщиной рушатся в самом начале. Вы начинаете сближаться и узнавать друг друга, проходит месяц-другой, может даже год, и вдруг все заканчивается. Конечно, в разрыве зачастую виноваты оба, но в нашей сегодняшней статье мы акцентируем внимание на женских ошибках.

Украинский психолог-сексолог Юлия Дамочкина рассказала женщинам, как не разрушить хрупкую связь в паре в самом начале отношений. Эксперт в своем Instagram дает ценные советы в сфере любви, секса и взаимодействия между партнерами.

Идеализация партнера

На старте мы стараемся завоевать партнера, поэтому показываем самые лучшие стороны и делаем многие вещи, чтобы радовать. Появляется иллюзия, что так будет всегда, а мужчина - тот самый идеальный принц. Но со временем проявляются и другие стороны, присущие характеру и личности мужчины, но женщина их отвергает. Она взаимодействует с идеализированной версией, а не реальным человеком - отсюда бесконечные обиды, претензии и разочарования.

"Важно учиться замечать реального человека и не ждать от него проявлений, которые для него не характерны. Например, что интроверт полюбит ее друзей и тусовки. Или ленивый начнет с ней заниматься спортом", - советует психолог.

Молчать о том, что не нравится

В начале отношений из страха потерять партнера, женщина многое терпит. У нее есть надежда, что в будущем она сможет это изменить. Партнер уверен, что они подходят друг другу, а после, когда она вываливает гору претензий на голову, очень удивляется.

"Терпеть - равняется страдать. А когда страдаем и накапливаем недовольство - всегда срываемся на партнера", - утверждает Юлия.

Слив негативных эмоций

Подобное является следствием предыдущего пункта. Навык управления эмоциями крайне важен для обоих полов, и особенно для женщин, они по своей природе более чувствительны и восприимчивы. Когда мы копим недовольство, оно либо вырывается всем скопом во время ссоры, либо подавляется, приводя к болезням и отторжению партнера.

"Сливать негатив на партнера - путь к разрушению отношений и самая частая причина этого. Лучше обратиться к психологу и научиться управлять своим эмоциональным состоянием. Тем более, что такой способ общения не помогает решить проблему", - уверена специалист

Чрезмерный контроль

Многие женщины имеют опыт измен и предательств. Логично, что появляется сильный страх повторения таких ситуаций и нежелание снова пережить боль. Появляется чрезмерный контроль (читает его переписку, задает сотню вопросов, устраивает скандалы, если задержался). Мужчина начинает чувствовать себя как в тюрьме. А от несвободы всегда хочется убежать. Поэтому вместо сохранения отношений с помощью контроля, женщина их разрушает.

Стать "мамой" для своего мужчины

Роль "мамы" нужна и важна. Пример: партнер заболел и мы о нем заботимся, лечим. Но есть и обратная сторона: когда женщина постоянно критикует, поучает, рассказывает "как правильно", указывает, что делать. Основная проблема в том, что кроме отталкивающего недовольства, инстинктивно мужчина начинает чувствовать себя сыном рядом с мамой. А хотеть свою маму противоестественно. Так из пары уходит секс.

Излишняя навязчивость

Да, быть вместе - очень приятно. Но быть вместе 24/7 явно перебор. Мы замыкаем жизнь друг на друге и в нее не поступает ничего нового. Привыкая, нам становится приторно от такого слияния и мы наскучиваем друг другу.

"Чтобы поддерживать интерес и желание быть ближе, иногда нужно отдаляться, получать новые впечатления, эмоции и информацию, чтобы было чем поделиться. Если женщина нуждается во внимании 24/7, лучше обратиться к психологу. Возможно, у нее есть неудовлетворенные в детстве эмоциональные потребности и это нужно проработать", - дала совет Юлия Дамочкина.

Слишком "принцесса"

Случай, когда женщина ведет себя как капризный ребенок. Иногда это нравится мужчинам, когда она эмоциональна, чувствительна, восторгается им и его подарками. Но в сложную минуту, мужчине нужна опора, а "ребенок" не может его поддержать, потому что сам беспомощный. Тут иллюзии и рушатся. Да и детские капризы со временем утомляют.

Жить его жизнью

Увлекаться его хобби, общаться с его друзьями, удовлетворять все его желания даже в ущерб себе. Женщина теряет свою личность и становится неинтересной для мужчины. Она демонстрирует собственную незначимость своими поступками: "плевать на меня и мои интересы, самое главное - ты". А кто захочет быть рядом с человеком, считающим себя пустым местом?

Манипуляция

Виды манипуляций бывают разные: сексом, чувством вины через позицию жертвы, чувством стыда через критику. Это все делает только хуже. Партнер начинает чувствовать рядом с женщиной себя ужасно и либо страдает и терпит, либо сбегает.

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