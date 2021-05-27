Трендовый головной убор лета: стилист показала, кому идет бейсболка⠀
Этот головной убор идет практически каждому (фото: instagram.com/hoskelsa)
Бейсболка в жарком сезоне 2021 пригодится каждому! А все - потому, что эта вещь - просто огонь! Добавляет стильный акцент любому образу, спасает от солнца и ветра и дает возможность меньше заморачиваться с укладкой.
По мнению стилиста Татьяны Волковой, этот головной убор, наравне с панамкой, этим летом будет править балом.
В своем Instagram она привела примеры луков, как лучше ее носить.
Кому идет бейсболка и с чем ее сочетать.
- Бейсболка отлично подходит тем, кто любит кежуал и спортивный стиль. Выбирайте яркие цвета.
- Бейсболка идет любительницам джинсов.
Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021
- Бейсболка отлично подойдет тем, кто предпочитает деловой и рмантический стили в одежде.
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Этот головной убор пригодится каждой (фото: https://www.instagram.com/tatvolkova)