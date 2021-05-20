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С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

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Четверг 20 мая 2021 09:05
С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021 Белые кеды стали классикой (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Белые кеды - универсальная обувь, которую можно носить практически с чем угодно.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анна Мишаева.

Я считаю, что эта обувь отлично подходит ко всему. Вы же кроссовки носите с любой одеждой? Кеды - по такой же схеме. Можно в образы добавить бейсболки - один из нынешних трендов, так вы будете просто не супер, а мега в тренде.

Итак, с чем носить белые кеды летом 2021

  • С брюками, джинсами, с бермудами, с брючными костюмами, причем, как в расслабленнрм варианте, так и в деловом.
  • С юбками и платьями,
  • С комбинезонами,
  • С пальто, с тренчем, с кожанками, с джинсовками, и т. д.

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

Белые кеды отлично подойдут к платьям и сарафанам.

С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021Кеды отлично подходят к юбкам различных фасонов.

С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

Кеды дружат с брюками любой модели и с джинсами, в том числе.

С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021
С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

Кеды отлично сочетаются с шортами.

С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

Кеды - как носить летом 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

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